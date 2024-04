El Salvador atribuye mayor crecimiento del PIB a guerra antipandillas

El presidente del banco central de El Salvador, Douglas Rodríguez, atribuyó este jueves un mayor crecimiento de la economía en 2023 a una mejor situación de seguridad en el país.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) elogió el régimen de excepción que enmarca la polémica "guerra" contra las pandillas lanzada por el presidente Nayib Bukele, con saldo de casi 80.000 detenidos.

"El mayor fruto de ese régimen de excepción es el crecimiento económico de nuestro país. Ya nos podemos olvidar de ese crecimiento de un 2,1%", el promedio anual desde que se dolarizó la economía en 2001, afirmó Rodríguez.

El Salvador logró en 2023 un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,5%.

En El Salvador, "el crecimiento real del PIB se fortaleció en 2023 impulsado por el turismo y la construcción, y esto ocurrió gracias a la solidez de las remesas y a una situación de seguridad muy mejorada", reconoció este jueves en Washington, Julie Kozack, directora de comunicaciones del FMI.

El régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Con un amplio despliegue de militares y policías, Bukele desbarató las estructuras de las maras o pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones, sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar.

"El principal freno del crecimiento, por años, fueron las pandillas: no había empresa, comercio formal o informal que no estuviera aterrorizada por las pandillas, y no solo eso, sino extorsionada", comentó Rodríguez al Canal 21 de televisión.

Según el funcionario, la violencia generaba costos de 14% a 19% del PIB.