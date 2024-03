Meow Dalyn, la “streamer” con nombre de gato pero que se siente como un perro

Un gran revuelo es lo que ha causado una joven estadounidense en el mundo digital por ser “streamer”, por unas peculiares y extrañas conductas.

Se trata de Meow Dalyn, quien se identifica como un perro y actúa como tal.

El diario El Tiempo reseñó ella dijo a sus espectadores en Twitch, que “abrazó su energía canina cuando cumplió la mayoría de edad” y desde entonces, lleva un estilo de vida como un perro “dálmata”.

El medio de comunicación Vanguardia indicó que en las redes sociales, decenas de miles de personas la alientan.

Meow saltó al ojo público cuando concedió una entrevista al programa radial australiano The Kyle & Jackie O Show para hablar de su “estilo de vida perruno”.

"Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro", dijo la chica, apunta Vanguardia.

Allí aseguró que tiene una jaula, hace sus necesidades al aire libre e incluso cuenta con cuidadores.

"Me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosinas", inició su conversación en el podcast, de acuerdo a lo que cita El Tiempo de Colombia.

Adicional a esto, aseguró que, desde que cumplió la mayoría de edad, ha aceptado su vida como un pero: “Tengo mantas y almohadas de colores pastel. Hay algo en estar en un espacio reducido, no sé si me hace sentir a salvo del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí”, puntualizó.

Vanguardia reseña que con un par de orejas de perro de imitación y un collar, se refiere a sí misma como “chica perro” y “e-puppy”.

Meow se considera un perro a tal punto que, según el tiempo, “ha incorporado comida para perros en su dieta, como caldo de huesos y otros ingredientes de alimentos para animales que le han dado sabor a sus comidas humanas”.