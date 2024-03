EE.UU. evacua este miércoles en helicóptero a sus ciudadanos en Haití a República Dominicana

El Gobierno de Estados Unidos evacua este miércoles a parte de sus ciudadanos en Haití con vuelos de helicóptero de Puerto Príncipe a República Dominicana.

"Esperamos que estos helicópteros realicen múltiples viajes para intentar llegar a tantos ciudadanos estadounidenses como podamos hoy", explicó en una rueda de prensa Vedant Patel, un portavoz del Departamento de Estado.

También dijo que el Gobierno evaluará si está en condiciones de repetir los vuelos mañana o en los próximos días.

Una vez en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, los ciudadanos evacuados serán responsables de organizar su vuelta a Estados Unidos.

Patel detalló que en Haití hay al menos 1,600 estadounidenses que se han puesto en contacto con su Gobierno, pero que no todos han pedido ser evacuados o están ubicados en sitios de donde puedan llegar a los helicópteros.

Sobre los riesgos que pueden correr los helicópteros, el portavoz afirmó que EE.UU. no se embarcaría en esta operación si no creyera que es seguro hacerlo y si no tuviera la experiencia para realizarla con éxito.

"La situación sobre el terreno es uno de los factores más importantes a la hora de determinar la frecuencia con la que podemos hacer esto", señaló.

Estos días, diferentes embajadas y organizaciones internacionales están procediendo a reducir y a evacuar personal en Haití, a causa de la escalada de violencia a manos de bandas armadas que vive ese país desde finales de febrero.

El lunes pasado, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, anunció en un mensaje a la nación que dimitirá en cuanto esté implementado un consejo presidencial de transición, que deberá ponerse de acuerdo para designar un nuevo jefe de Gobierno y abrir el camino para que se celebren elecciones presidenciales.