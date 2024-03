Alemania no felicita a Putin por su reelección: "Rusia es hoy en día una dictadura"

El Gobierno alemán no tiene intención de felicitar al presidente ruso, Vladímir Putin, por su triunfo en las elecciones del pasado fin de semana, de las que dijo que no fueron ni libres, ni justas, ni democráticas, y condenó la celebración de los comicios en los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

En una rueda de prensa ordinaria, la portavoz adjunta del Ejecutivo alemán, Christiane Hoffmann, señaló que el canciller, Olaf Scholz, "no ha felicitado" a Putin y recordó que Berlín considera que "estas supuestas elecciones celebradas en Rusia el pasado fin de semana no fueron ni libres ni justas" y que "el resultado se conocía claramente de antemano".

Agregó que no fueron unas elecciones democráticas, no se permitió la presencia de auténticos candidatos de la oposición, y además dominó un clima de intimidación y detenciones, y que en Rusia no hay libertad de expresión.

"Rusia, como ya dijo el canciller, es hoy en día una dictadura y está siendo dirigida de forma autoritaria por Vladímir Putin", dijo.

Calificó, además, de "extremadamente problemático y condenable" que se celebraran las elecciones en los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

"Por supuesto, no lo reconocemos de ninguna manera y sólo Ucrania tiene derecho a celebrar elecciones en este territorio", subrayó.

El portavoz del Ministerio alemán de Exteriores, Sebastian Fischer, quien también señaló que por parte de esa cartera no hay intención de felicitar a Putin, aludió al hecho de que Rusia organizara colegios electorales, "violando el derecho internacional", en la región separatista moldava de Transnistria, que calificó de "intento muy evidente de socavar la soberanía y la integridad territorial de Moldavia".

Denunció que "también este procedimiento es ilegal", al igual que en Abjasia y Osetia del Sur, "donde también se intenta socavar mediante la celebración de votaciones la integridad de Georgia dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente".

"No reconoceremos los resultados de esas elecciones-farsa, al igual que no reconocemos las anexiones ilegales rusas de partes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiya, Jersón o Crimea", subrayó.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ya había declarado a través de su portavoz, Cerstin Gammelin, que no felicitará a Putin, después de que hace seis años sí que le hiciera llegar sus felicitaciones por su reelección.

"No habrá ninguna misiva a Putin", confirmó Steinmeier anoche en declaraciones al diario "Tagesspiegel".

Previamente, Steinmeier se había dirigido ya en un mensaje en X a la oposición rusa al escribir: "Hoy pienso en la gente de Rusia que lucha por la libertad y la democracia y que vive en constante peligro por el régimen de Putin. No olvidamos a estos valientes."