Plan para encontrar un nuevo liderazgo para Haití está avanzando, dicen funcionarios caribeños

Un plan para crear un consejo presidencial de transición avanza después de que una mayoría de partidos y coaliciones haitianas presentaron los nombres de los encargados de encontrar nuevos líderes para el país, dijeron el jueves funcionarios caribeños.

Los nombres fueron proporcionados a un bloque comercial regional de la Caricom que está ayudando a liderar la transición.

“Ahora todo depende de los haitianos, ya que ellos son los que quieren una solución liderada por los haitianos”, dijo a The Associated Press el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin. “Les corresponde a ellos tomar la pelota y correr con ella, siendo responsables de su propio destino”.

Habló un día después de que políticos haitianos y figuras influyentes discutieran públicamente sobre el plan y qué nombres presentar, aparentemente poniendo en riesgo la creación del consejo.

Los líderes caribeños habían anunciado planes para crear el consejo después de reunirse el lunes en Jamaica a puerta cerrada con funcionarios, incluido el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Poco después de la reunión, el primer ministro Ariel Henry se comprometió a dimitir una vez creado el consejo.

El consejo será responsable de elegir un primer ministro interino y un consejo de ministros, además de ayudar a organizar elecciones generales, que no se han celebrado en casi una década.

"Esperamos que esto sea un gran avance para Haití", dijo Ramdin.

Dijo que los funcionarios de Caricom se reunieron el miércoles por la noche para obtener información actualizada sobre la situación.

Los nombres no se han hecho públicos, aunque un alto funcionario caribeño no autorizado a hablar con los medios dijo a la AP que el grupo del Acuerdo del 21 de diciembre, que respalda al actual primer ministro, no ha presentado un nombre.

Además, Jean-Charles Moïse, que lidera el partido Petit Desalin y se ha aliado con el exlíder rebelde y blanqueador de dinero condenado Guy Philippe, anunció el miércoles que su partido no se uniría al consejo a pesar de la oferta de un puesto de voto.

Los otros a los que se ha concedido un puesto en el consejo son EDE/RED, un partido dirigido por el ex primer ministro Claude Joseph; el Acuerdo de Montana, un grupo de líderes de la sociedad civil, partidos políticos y otros; Fanmi Lavalas, el partido del expresidente Jean-Bertrand Aristide; el Colectivo 30 de Enero, que representa a partidos como el del expresidente Michel Martelly; y el sector privado.

De los dos puestos restantes sin derecho a voto, uno sería para un representante de la sociedad civil de Haití y el otro para su sector religioso.

No quedó claro de inmediato qué pasaría con la posición rechazada por Moïse y su partido.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo el jueves que la enviada especial de la ONU para Haití, María Isabel Salvador, sigue en contacto con muchos representantes políticos y de la sociedad civil clave y los está “alentando a actuar en el mejor interés del pueblo de Haití para resolver esta crisis lo antes posible”. lo más rapido posible."

La presión para crear un consejo se produce cuando la capital de Haití y otras áreas están cada vez más invadidas por poderosas pandillas que controlan alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe.

El 29 de febrero, hombres armados lanzaron una serie de ataques contra instituciones estatales clave, incluidas comisarías de policía, el principal aeropuerto internacional y las dos prisiones más grandes de Haití, donde más de 4.000 reclusos fueron liberados. Decenas de personas han muerto en los ataques y más de 15.000 personas han quedado sin hogar.

La violencia ha disminuido un poco, aunque el jueves se informó de un incendio en la Penitenciaría Nacional en el centro de Puerto Príncipe, una de las dos prisiones atacadas hace más de una semana. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido o murió en el incendio ni cómo comenzó.

Dujarric dijo que algunos de los 267 miembros del personal internacional de la ONU cuya presencia en Haití no es esencial están siendo trasladados a la vecina República Dominicana para trabajar de forma remota, dada "la volátil situación de seguridad". Añadió que el resto del personal de la ONU necesario para hacer frente a la actual crisis humanitaria viajará a Haití.

La misión política de la ONU anunció que se estaba estableciendo un puente aéreo entre Haití y la República Dominicana, incluido el transporte de algunos suministros y personal, pero Dujarric dijo que aún no está operativo.

Cuando comenzaron los ataques, el Primer Ministro Henry estaba en Kenia para intentar asegurar un despliegue de una fuerza policial respaldado por la ONU desde el país de África Oriental. Sin embargo, el despliegue ha quedado en suspenso. Mientras tanto, Henry permanece en Puerto Rico , sin poder regresar a casa.

Las escuelas, gasolineras y aeropuertos permanecen cerrados en Puerto Príncipe y más allá, aunque se ha reanudado el transporte público y se ha visto a un número creciente de haitianos en calles previamente vacías.