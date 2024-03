El papa telefoneó al padre de una joven italiana asesinada por su exnovio

El papa Francisco telefoneó al padre de Giulia Cecchettin, una joven italiana de 22 años asesinada el pasado noviembre por su exnovio, un homicidio que conmocionó a la opinión pública del país.

El padre de la víctima, Gino Cecchettin lo ha confirmado este miércoles durante la presentación de su libro "Cara Giulia" en la ciudad italiana de Padua (norte), informa el portal de noticias oficial de la Santa Sede, Vatican News.

La llamada fue posible gracias a la intervención del arzobispo de Bologna y presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Matteo Zuppi.

"Me llamó y me dijo 'te paso al Santo Padre'. Aunque no sea creyente, representa a dos mil millones de personas (católicos) y cuando escuchas sus palabras, sientes que todas esas personas te dan una palmada en la espalda y te apoyan", explicó Gino Cecchettin.

La joven, que estaba a punto de graduarse en ingeniería biomédica, fue asesinada el pasado noviembre por su exnovio, Filippo Turetta, arrestado días después en Alemania.