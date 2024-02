El jurista español Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, denunció este miércoles que al fundador de Wikileaks lo "están matando por ejercer la libertad de prensa", y añadió que se trata de una "persecución política".

"Lo que estamos viendo es una apariencia de legalidad" en su caso, según Garzón. "No hemos podido empezar con la defensa, no nos han dejado", añadió en una entrevista en Radio Círculo, según informó este medio en un comunicado.

El Tribunal Superior de Londres ve estos días la petición de extradición presentada por Estados Unidos, a la que se opone la defensa de Assange por considerar que no tendrá un juicio justo, mientras sigue en prisión preventiva en un centro de alta seguridad de la capital británica.

Destacó Garzón que casi todos los Jefes de Estado latinoamericanos han apoyado la causa de Assange, mientras que las autoridades europeas, según el comunicado, no se posicionan: "Gran Bretaña apenas ha colaborado por no enfrentarse a Estados Unidos. Esto es una persecución política contra alguien por ejercer la libertad de prensa. Es una lección que Estados Unidos quiere dar al mundo", aseguró el exjuez.

No obstante, confió en que el Reino Unido no extradite a su defendido, "en una situación muy delicada de salud", porque no tendría un juicio justo.

"En ningún caso, va a tener un juicio justo si se le entrega a Estados Unidos porque el 90 % de los ciudadanos de Virginia que conformarían el jurado popular trabajan para la inteligencia norteamericana. Entonces, ¿qué se puede esperar?", dedujo.

Incidió también en que la empresa de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado Assange durante años, "espiaba para la inteligencia norteamericana", según la nota de Radio Círculo.

Garzón comparó el caso de Assange con el del opositor ruso Alexéi Navaldi, muerto en prisión, a quien "han asesinado, presuntamente, por razones políticas", comentó.

"A veces, eres consciente de que aquello por lo que luchas te va a traer consecuencias, pero, en el caso de Julian (Assange), antepuso su obligación como periodista pese a las consecuencias", argumentó.

Añadió que "es necesaria la autopsia de Navalni y que la familia tenga el cádaver (...) aquí ha habido una muerte violenta no natural, por tanto será asesinato u homocidio, pero en todo caso hay una responsabilidad de las autoridades al máximo nivel, empezando por el presidente" ruso, Vladímir Putin.

"A Navlani lo han asesinado, presuntamente, por razones políticas y a Assange le están matando por ejercer la libertad de prensa", sintetizó.

Sobre la guerra de Gaza y la denuncia de Sudáfrica contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el abogado español declaró: "La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es triste que aún no se haya pronunciado. Sobre el tema de Ucrania fue muy rápida la respuesta, pero aquí hay elementos más que suficientes para desarrollarla y aún no se ha hecho".

Añadió que "Israel ha incumplido las normas de Derecho internacional; las acciones terroristas de Hamás fueron bárbaras, pero hay muchas formas de luchar contra el terrorismo y la violencia, y ninguna puede justificar la masacre sistemática de personas inocentes".