La vacuna brasileña contra el dengue tiene una eficacia del 79.6 %, según estudio

La vacuna brasileña contra el dengue, que se encuentra en una fase 3 de ensayos clínicos, tiene una eficacia general del 79.6 % a los dos años de la inyección, según un estudio publicado este miércoles en una revista científica.

El estudio divulgado por el New England Journal of Medicine asegura que la vacuna de una sola dosis desarrollada por el Instituto Butantan, un centro de investigación ubicado en São Paulo, tiene una eficacia del 73.6 % entre quienes no han padecido el dengue anteriormente, y del 89.2 % entre los que ya contrajeron la enfermedad.

Por edades, la vacuna es más eficaz entre las personas que tienen de 18 a 59 años (un 90 %), frente al 77.8 % para las que tienen entre siete y 17 años, y al 80.1 %, entre dos y seis años.

En los ensayos sobre los que versa el estudio, apoyado por el Instituto Butantan, el Ministerio de Salud de Brasil y la empresa Merck Sharp and Dohme, participaron 16,235 personas, de quienes dos tercios recibieron una vacuna y el resto un placebo.

Brasil registró el año pasado 1.6 millones de infecciones de dengue, una quinta parte de todas las reportadas en el mundo, así como más de 1,000 muertes, un récord histórico para el país.

Para 2024, el Ministerio de Salud brasileño estima una cifra de casos aún mayor, entre 1.7 y cinco millones, debido a las altas temperaturas provocadas por el fenómeno climático de El Niño.

Tan solo en las primeras tres semanas de enero, el número de casos fue tres veces mayor que en el mismo periodo del año pasado, lo que ha encendido la alarma de las autoridades.

A la espera de que finalicen los estudios sobre la vacuna del Butantan, el Gobierno ha comprado 6.2 millones de dosis de una vacuna japonesa de dos inyecciones por cabeza que pretende empezar a aplicar a partir de febrero a niños y adolescentes.