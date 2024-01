Se vende la casa en cuyo garage nació Amazon

La casa donde Jeff Bezos fundó Amazon, el coloso del comercio en línea, está en venta y su comprador se hará de un pedazo de la historia de internet.

Bezos y su esposa de entonces, MacKenzie Scott, alquilaban esa casa de una planta y tres dormitorios cerca de Seattle a mediados de los noventa, cuando empezaron a vender libros por internet desde el garaje.

Según la historia de la empresa en el garaje sólo había un ordenador, material de oficina básico y un escritorio.

Al principio, sólo se distribuían libros. Amazon dice que el primero fue "Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought".

Pero en pocos años Amazon se tornó la opción por defecto de los compradores en línea de todo el mundo, lo que ha hecho que su capitalización bursátil actual ascienda a la colosal cifra de 1,6 billones de dólares.

La vivienda de 143 metros cuadrados, que tiene un valor de venta de poco menos de 2,3 millones de dólares, fue "meticulosamente reconstruida" en 2001, según el anuncio del agente inmobiliario, por lo que no queda mucho de la época de Bezos. Pero, según las fotos, el garaje tiene una recreación de la pancarta original de "amazon.com" que Bezos tenía en aquellos tiempos.