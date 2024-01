Altman abre la puerta a pagar por los contenidos de medios que utilice el ChatGPT

El cofundador de OpenAI, Sam Altman, abrió hoy la puerta a pagar a los medios de comunicación por los contenidos que utilice su aplicación ChatGPT para mostrar a los usuarios, tras una polémica lanzada por una denuncia del periódico estadounidense New York Times por utilizar su información sin pagarle.

"Nos gustaría mostrar contenido, enlazar, mostrar marcas de sitios como el New York Times, o el Wall Street Journal, o cualquier otra gran publicación, decir 'esto es lo que ha pasado hoy', 'aquí está esta información en tiempo real' y entonces nos gustaría pagar por ello", señaló.

Pero, insistió, esa información aparecería a partir de una consulta del usuario y" no sería utilizada para entrenar el modelo (algoritmo)".

El desarrollador y empresario informático comentó que le sorprendió mucho la denuncia que le puso el prestigioso medio estadounidense por violación de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo porque -según él- se encontraban en "negociaciones productivas" y estaban dispuestos a pagarle "mucho dinero".

"Nos sorprendió tanto como a cualquiera leer que nos demandaban, fue algo extraño", sostuvo al ser preguntado por este asunto en un debate sobre inteligencia artificial en el que participó en el Foro Económico Mundial de Davos.

Aclaró que OpenAI estaba dispuesto a utilizar la información del New York Times para mejorar la aplicación, pero señaló que ahora esto "no es nuestra prioridad, de hecho no necesitamos formarnos en sus datos".

Sobre cómo será en el futuro la relación de su compañía con los medios de comunicación, explicó que su intención "con los propietarios de contenidos como el New York Times y como los acuerdos que hemos hecho con muchos otros editores... y haremos más con el tiempo, es que cuando un usuario pregunta a ChatGPT que ha pasado en Davos, nos gustaría dirigir el tráfico".