Nuevo jefe de CNN dice cadena necesita recuperar la “arrogancia y la innovación” de su juventud

El nuevo director ejecutivo de CNN dice que la compañía necesita recuperar la “arrogancia y la innovación” de sus primeros días, y eso, dice, significa cada vez más abrazar un futuro fuera de la televisión.

Mark Thompson, nombrado director ejecutivo de CNN el otoño pasado después de trabajar en The New York Times y la BBC, describió una estrategia a su personal el miércoles que incluía una reestructuración corporativa pero pocos detalles externos sobre cómo se llevará a cabo esa transformación.

CNN, que alguna vez fue un “forastero luchador”, ha tardado en responder a la realidad de la reducción de su principal negocio de televisión, dijo Thompson en su memorando. No estuvo disponible para una entrevista oficial con The Associated Press.

"Actualmente hay muy poca innovación y toma de riesgos", dijo Thompson en el memorando. "Como tantos otros actores de noticias con herencia televisiva, los servicios lineales de CNN e incluso su sitio web a veces pueden tener una sensación anticuada y poco aventurera, como si el mundo hubiera cambiado y ellos no".

CNN necesita seguir a la audiencia, y los teléfonos inteligentes son el lugar donde la mayoría de las personas menores de 40 años acuden por primera vez para obtener noticias, dijo.

Para cambiar la forma de pensar, Thompson dijo que los actuales equipos nacionales, internacionales y digitales deben combinarse en una sola unidad, bajo el liderazgo de Virginia Moseley como editora ejecutiva. Mike McCarthy se convertirá en el editor jefe de CNN.

CNN, con sede en Atlanta, también está contratando a Alex MacCallum, actualmente director de ingresos de The Washington Post, como ejecutivo a cargo de proyectos y servicios digitales.

Ahí es donde Thompson, conocido por establecer el servicio de suscripción digital que transformó al Times como negocio durante la última década, buscará ingresos sostenidos en CNN. No está claro si esto significará un servicio de suscripción paga u otros productos.

En el pasado, CNN no siempre “ha hecho un esfuerzo adicional para extraer todo el valor de las noticias destacadas y otras propiedades intelectuales que creamos”, escribió. "No más."

Dijo que el sitio web CNN.com necesita una “modernización drástica”. La cadena también necesita múltiples proyectos digitales para complementar el servicio de streaming CNN Max , afirmó.

Con el corte de cable, la audiencia de televisión por cable en Estados Unidos ha caído una quinta parte en los últimos dos años, afirmó. Los ratings de todo el día de CNN promediaron 479.000 en 2023, un 15% menos que el año anterior. Los 1,22 millones de Fox News Channel bajaron un 18% y los 780.000 de MSNBC aumentaron un 6%, según la empresa Nielsen.

Thompson dijo que las personalidades televisivas de CNN deben encontrar audiencias multiplataforma y elogió el podcast “All There Is” de Anderson Cooper sobre el duelo.