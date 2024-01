Personas que han recibido atención luego de publicarse registros judiciales de Jeffrey Epstein

Antes y después de ser descubierto como pedófilo, a Jeffrey Epstein le encantaba mezclarse con la élite mundial.

El millonario invitó a políticos y académicos a su isla privada y a sus casas de lujo. Ofreció viajes a celebridades en su jet privado. Él y su novia, la socialité Ghislaine Maxwell, salían con príncipes y supermodelos. Hicieron donaciones que los pusieron en contacto con destacados filántropos.

Después de que Epstein se suicidó mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en 2019, muchas de esas personas se disculparon por asociarse con él y dijeron que no sabían que abusaba habitualmente de niñas menores de edad.

Los registros judiciales recientemente publicados han vuelto a despertar el interés en los grandes nombres que se asociaron con Epstein y Maxwell, quien cumple una pena de prisión de 20 años por ayudar a reclutar y abusar de las víctimas de Epstein.

Muchas de esas personas nunca han sido acusadas de ningún delito, pero aun así se han convertido en objeto de un torbellino de teorías de conspiración. Otros, durante años, han negado las afirmaciones hechas por una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, de que participaron en relaciones sexuales ilícitas.

Aquí hay un vistazo a algunas de las personas que han recibido renovada atención debido a la publicación de los documentos, que incluyeron testimonios de las víctimas de Epstein, personas que trabajaron para él, Giuffre y Maxwell.

Jean-Luc Brunel

Los registros judiciales contienen repetidas referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés y amigo cercano de Epstein que se suicidó en una cárcel de París en 2022 mientras esperaba juicio por cargos de violación de niñas menores de edad. Brunel fue acusado por Giuffre y otros de utilizar promesas de trabajo como modelo para inducir a personas, incluidos menores, a tener encuentros sexuales.

El patrimonio de Brunel fue demandado esta semana en California por una mujer que alega que él y otras personas la agredieron sexualmente mientras trabajaba como modelo en Nueva York. Ella dice que en una ocasión la llevaron a una casa en Canadá y la mantuvieron allí durante varios días mientras los hombres abusaban de ella.

Los abogados de Brunel han mantenido su inocencia, diciendo que su suicidio "no estuvo guiado por la culpa sino por un profundo sentimiento de injusticia".

Leslie Wexner

Los registros también contienen referencias fugaces a Leslie Wexner, el titán minorista detrás de Victoria's Secret, The Limited y otras cadenas de tiendas. Epstein había administrado el dinero de Wexner durante años, pero su relación se agrió tras el arresto de Epstein en Florida en 2006 y su condena a prisión por pagar a una niña menor de edad por un acto sexual.

Después de que Epstein fuera acusado de cargos federales de tráfico sexual y se suicidara en la cárcel, Wexner dijo que se había sentido avergonzado por sus vínculos con Epstein. También acusó públicamente a Epstein de apropiarse indebidamente de “grandes sumas” de su fortuna, pero no ofreció detalles.

Alan Dershowitz

Entre los nombres más familiares que aparecen en los registros se encuentra Alan Dershowitz, ex abogado de Epstein y profesor de derecho jubilado de la Universidad de Harvard. Giuffre había acusado durante mucho tiempo a Dershowitz de abusar sexualmente de ella media docena de veces en Florida, Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Pero Giuffre retiró su demanda contra Dershowitz en 2022, diciendo que “ pudo haber cometido un error ” al identificarlo como uno de los hombres con los que tuvo relaciones sexuales a petición de Epstein o Maxwell. “Yo era muy joven en ese momento”, dijo, y “era un ambiente muy estresante y traumático”. Dershowitz dijo en ese momento que merecía crédito por reconocer su error.

Príncipe Andrés

Algunas de las acusaciones más sensacionalistas han involucrado al príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien fue amigo de Maxwell desde hace mucho tiempo y continuó visitando a Epstein incluso después de su encarcelamiento en Florida por un delito sexual.

Giuffre demandó al príncipe en 2021, alegando que cuando tenía 17 años tuvo relaciones sexuales con él varias veces a petición de Maxwell.

Andrew negó sus afirmaciones y dijo que no recordaba haberla conocido nunca. Las acusaciones dañaron su reputación pública y llevaron a Andrew a retirarse de algunos deberes reales.

Giuffre y Andrew resolvieron la demanda en 2022 sin que llegara a juicio.

Los registros recientemente publicados incluyen menciones de las acusaciones de Giuffre y una transcripción de una declaración en la que los abogados de Maxwell la interrogaron sobre si inventó algunas de sus historias sobre hombres poderosos para impresionar a los periodistas.

Giuffre insistió en que estaba diciendo la verdad y que las imprecisiones en algunas de sus entrevistas publicadas eran culpa de los periodistas.

Los documentos judiciales revelados también incluían una versión más detallada de una historia bien conocida de una de las víctimas de Epstein, Johanna Sjoberg, quien describió una velada en su casa de Nueva York en la que participaron Giuffre, Maxwell y el príncipe Andrés.

En un momento dado, testificó, sacaron un títere del príncipe Andrés que había sido hecho para un programa de televisión británico.

"Y decidieron tomar una foto con él, en la que Virginia y Andrew estaban sentados en un sofá", dijo Sjoberg. Pusieron el títere en el regazo de Virginia, yo me senté en el regazo de Andrew, pusieron la mano del títere en el pecho de Virginia y Andrew puso su mano en el mío y tomaron una foto”.

Bill Clinton

El expresidente voló varias veces en el jet privado de Epstein y una vez elogió públicamente el intelecto y los esfuerzos filantrópicos del financiero.

Sjoberg testificó en su declaración que, aunque nunca conoció a Clinton, Epstein le comentó una vez que “a Clinton le gustan los jóvenes”. Ella tomó el comentario como una referencia a mujeres jóvenes o niñas.

Sin embargo, Clinton no ha sido acusada de ningún delito por ninguna de las víctimas de Epstein. Anteriormente había dicho a través de un portavoz que mientras viajaba en el avión de Epstein nunca visitó sus hogares, no tenía conocimiento de sus crímenes y no había hablado con Epstein desde su condena en Florida.

Otros documentos publicados incluían argumentos legales sobre si Clinton debería ser depuesto. Los abogados de Giuffre argumentaron que el expresidente era una “persona clave que puede proporcionar información sobre su estrecha relación” con Epstein.

Donald Trump

Los registros mencionan brevemente al expresidente Donald Trump, quien socializó con Epstein pero tampoco está acusado de mala conducta. Imágenes de video descubiertas por NBC News luego de la acusación federal de Epstein en 2019 mostraron a los dos conversando en una fiesta en la finca Mar-a-Lago de Trump en 1992.

El vídeo había sido grabado como parte de un perfil de Trump, que en ese momento estaba recién divorciado. Muestra al futuro presidente rodeado de mujeres jóvenes, a quienes NBC identificó como animadoras de los Buffalo Bills.

Más adelante en el video, Epstein llega a la propiedad de Trump en Florida y se ve a los dos hombres hablando y gesticulando a las mujeres en la pista de baile.

“Lo conocía como lo conocían todos en Palm Beach”, dijo Trump cuando apareció el video. “Era un elemento fijo en Palm Beach. Tuve una pelea con él hace mucho tiempo. No creo haber hablado con él en 15 años”.

Stephen Hawking

Los nuevos registros incluyen una única referencia al fallecido físico teórico Stephen Hawking. Su nombre aparece, mal escrito, en un correo electrónico que Epstein envió proponiendo que se pagara una recompensa a cualquiera que pudiera desacreditar una afirmación infundada de que Hawking había participado en “una orgía de menores de edad”.

Hawking, que murió en 2018, asistió a una de las reuniones académicas de Epstein en 2006.

Glenn Dubin

Los registros incluyen una afirmación de Giuffre de que fue presionada para tener relaciones sexuales con el multimillonario Glenn Dubin, afirmación que él niega. Giuffre dijo en una declaración que Maxwell "me dijo que fuera con Glenn Dubin y le diera un masaje, lo que significa sexo".

Dubin ha dicho que tiene registros de vuelo y otras pruebas que demuestran que las acusaciones de Giuffre en su contra son falsas.

Epstein salió intermitentemente con Eva Andersson-Dubin, ex Miss Suecia, a mediados de la década de 1980, y los dos siguieron siendo amigos después de separarse. Andersson-Dubin se casó más tarde con Dubin con quien tuvo tres hijos. Andersson-Dubin testificó en el juicio federal de Maxwell, diciendo que confiaba en Epstein a sus hijas pequeñas y negando haber participado en un encuentro sexual grupal con un acusador clave.

Bill Richardson

Giuffre también afirma que fue presionada para tener relaciones sexuales con el ex embajador de Estados Unidos y gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Los nuevos documentos incluyen algunas menciones a Richardson, incluida una declaración en la que Giuffre dice que le habían ordenado que le diera un masaje.

Richardson, quien murió el año pasado, dijo anteriormente que las afirmaciones de Giuffre fueron inventadas. Un portavoz negó en 2019 haber conocido a Giuffre.

George Mitchell

El ex senador estadounidense George Mitchell también se encontraba entre los hombres que, según Giuffre, abusaron de ella. Al igual que Richardson, Mitchell también negó haberla conocido. Los nuevos registros contienen poca mención de Mitchell.