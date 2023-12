Dos bebés infectados con bacterias peligrosas que a veces se encuentran en la fórmula en polvo

La peligrosa bacteria que provocó el retiro y la escasez de fórmula en polvo el año pasado ha infectado a dos bebés este año, matando a un niño de Kentucky y causando daño cerebral a un bebé de Missouri.

Funcionarios federales de salud confirmaron el jueves que en 2023 se reportaron dos casos de infecciones invasivas causadas por cronobacter sakazakii, ambos en bebés que consumieron fórmula infantil en polvo elaborada por Abbott Nutrition, la empresa en el centro de la crisis de 2022.

Los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos dijeron que no había evidencia de que las infecciones estuvieran relacionadas con la fabricación y no había razón para emitir nuevos retiros del mercado. Las bacterias se encuentran naturalmente en el medio ambiente y también pueden llegar a la fórmula infantil una vez que se abre el paquete.

"No hay indicios de un problema de salud pública más amplio relacionado con este producto en este momento", dijo la FDA en un comunicado.

Los funcionarios de salud de Kentucky notificaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el 15 de noviembre que un niño que consumió la fórmula en polvo Similac Total Comfort murió después de haber sido infectado con cronobacter sakazakii.

En Missouri, a Mira White, de Sikeston, de 6 semanas, se le diagnosticó a principios de marzo una infección cerebral causada por la bacteria, que se detectó en un recipiente abierto de la fórmula Similac NeoSure en su casa.

El mismo tipo de bacteria llevó a investigadores federales a cerrar una planta de fórmula Abbott en Sturgis, Michigan, el año pasado cuando las inspecciones provocadas por cuatro enfermedades infantiles, incluidas dos muertes, mostraron una contaminación generalizada en la planta.

Desde que enfermó, Mira ha sufrido convulsiones casi constantes y ataques de llanto inconsolables, dijo su madre, Asian Davis, de 33 años. Los escáneres cerebrales mostraron daño neurológico y tejido faltante causado por la infección.

“Le afectó mucho el cerebro”, dijo Davis. "Ella crecerá, pero será un progreso lento".

Los investigadores de la FDA dijeron que “no identificaron un vínculo causal” entre la infección de Mira y la fábrica de Casa Grande, Arizona, que fabricaba la fórmula comercializada para bebés prematuros. Los funcionarios de Abbott dijeron que no encontraron cronobacter en lotes de fórmula en la planta. Las bacterias tampoco se encontraron en latas sin abrir de la fórmula Similac NeoSure de la casa de Mira.

En Kentucky, la FDA dijo que “no ha encontrado evidencia” de contaminación después de una inspección el 21 de noviembre en una planta de Abbott. Los funcionarios no identificaron al niño ni la ubicación de la planta.

Los funcionarios de Abbott dijeron que no hay evidencia de que las condiciones en las plantas de fabricación de la compañía o la contaminación en los productos sellados causaran las enfermedades.

Frank Yiannas, ex funcionario de la FDA a cargo de la seguridad alimentaria, advirtió que una prueba negativa no garantiza que no haya contaminación.

“Un resultado positivo significa mucho. Un resultado negativo no significa nada”, afirmó.

Los defensores de la seguridad alimentaria dicen que los trágicos casos subrayan el riesgo que se pasa por alto de la fórmula en polvo, particularmente para los bebés nacidos prematuramente, como lo fue Mira. Y destaca la necesidad de una mejor educación para los padres y cuidadores sobre cómo preparar y utilizar estos alimentos cruciales.

Mucha gente no entiende que la fórmula infantil en polvo no es estéril, dijo Mitzi Baum, directora ejecutiva del grupo sin fines de lucro STOP Foodborne Illness.

El polvo en sí puede albergar gérmenes potencialmente peligrosos y se contamina fácilmente con fuentes domésticas. La bacteria Cronobacter sakazakii es común en el suelo y el agua superficial, así como en los alimentos secos.

Los bebés muy pequeños y los que nacen prematuramente son vulnerables a las enfermedades causadas por el germen porque su sistema inmunológico no está lo suficientemente desarrollado para combatirlo.

A principios de este año, los CDC advirtieron a los padres que se lavaran las manos y esterilizaran el equipo y el medio ambiente antes de alimentar a los recién nacidos. La advertencia se produjo tras la muerte en 2022 de un bebé por una infección por cronobacter sakazakii vinculada a un extractor de leche contaminado.

Los CDC normalmente reciben de dos a cuatro informes por año de enfermedades invasivas causadas por cronobacter, aunque los funcionarios creen que es un recuento insuficiente. A partir del 1 de enero, la agencia comenzará a rastrear formalmente las enfermedades causadas por el germen. La fórmula infantil en polvo es la causa más común de infecciones por cronobacter en los bebés, dijo la agencia.

Asian Davis dijo que nunca había oído hablar de cronobacter sakazakii antes de que Mira se enfermara.

La niña estuvo hospitalizada durante semanas después de su nacimiento prematuro en enero, pero se estaba desarrollando normalmente cuando regresó a casa en febrero. En marzo, a los pocos días de darle a Mira la fórmula, Davis notó una diferencia.

"Dejó de comer y chupar", recordó Davis. “Ese instinto maternal entró y dije: 'Algo anda mal con mi bebé'”.

Después de una serie de pruebas, los médicos diagnosticaron a Mira con meningitis bacteriana causada por cronobacter sakazakii que se encuentra en su líquido cefalorraquídeo y en su sangre.

El lunes, los abogados que representan a Davis y su hija presentaron una demanda para demandar a Abbott, alegando que la compañía vendió un producto defectuoso y que debería haber advertido a los padres de bebés prematuros que la fórmula en polvo puede causar enfermedades graves. Los funcionarios del tribunal de Illinois donde se envió la demanda dijeron que las reclamaciones civiles pueden tardar días en procesarse y que el caso aún no estaba en su sistema.

La demanda pendiente también incluye a la familia de un segundo hijo, Ryker Brown, de DeKalb, Illinois, que desarrolló meningitis bacteriana y daño cerebral en 2021 causado por una infección por cronobacter después de consumir la fórmula Similac NeoSure. No está claro cómo se infectó.

La planta de Abbott en Michigan todavía está siendo monitoreada en virtud de un acuerdo legal con la FDA.

La agencia, que fue criticada por su lenta respuesta a enfermedades previas por cronobacter, advirtió en agosto a otros tres fabricantes de fórmulas estadounidenses que intensificaran sus esfuerzos para prevenir la contaminación en las plantas de fabricación.

Davis, una madre soltera con cuatro hijos mayores, no ha podido trabajar en su trabajo como asistente de enfermería certificada debido a las graves necesidades de Mira. Dijo que se unió a la demanda para crear conciencia sobre los peligros de las raras bacterias y para financiar la atención futura de Mira.

"Necesitará cirugías y es posible que necesite una silla de ruedas", dijo Davis. "Ella podría necesitar esas cosas por el resto de su vida".