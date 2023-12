Maduro afirma tener un plan para recuperar los derechos de Venezuela sobre Esequibo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes tener "un plan" para "recuperar los derechos históricos" que -afirmó- tiene su país sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, aunque no dio ningún detalle sobre la estrategia para lograr este objetivo.

El "mandato popular ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guayana Esequiba, con lo cual tenemos un plan, un concepto, una visión", dijo en un acto con las autoridades electorales, parlamentarias y de su Ejecutivo.

La mayoría de los ciudadanos que votaron en la consulta respondieron 'sí' a las cinco preguntas, entre ellas a la última, sobre si estaban o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio, crear allí una región llamada Guayana Esequiba y poner en marcha un "plan acelerado" para atender a su población, con concesión de ciudadanía y el documento de identidad.

"Acato el mandato del pueblo, el mandato popular es sagrado, la voz del pueblo es la voz de Dios, y ayer se manifestó, 3 de diciembre, y ese es el rumbo que, como jefe de Estado, tomaré en todas mis acciones (...) de aquí en adelante", dijo Maduro.

El mandatario, basándose en la Constitución, afirmó que el referendo "es vinculante", aunque, en la práctica, no surte efecto sobre el tema votado, ya que no solo afecta a Venezuela, único país contemplado en la Carta Magna, que no tiene efecto en otras naciones o territorios.

"La decisión que ustedes han tomado da un empuje vital, poderosísimo, hacia el futuro", agregó Maduro, quien sostuvo que, con los "resultados oficiales se da inicio" a una "etapa definitiva" para "recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba".

Minutos antes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó de una participación de 10.431.907 personas, lo que contrasta con el panorama de la jornada, cuando hubo centros de votación con escasa afluencia, según constató EFE en Caracas y en Maracaibo (estado Zulia, noroeste), y reportes de opositores y ciudadanos, que dan cuenta de un bajo flujo de electores en otras regiones.