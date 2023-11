El 55.69% de argentinos que votó por Javier Milei; Posibles razones, según experto

RFI: Javier Milei ganó en 21 de las 24 provincias de Argentina y con 11 puntos más sobre su rival, el ministro de Economía Sergio Massa. ¿Cuál es el mensaje de ese electorado que optó masivamente por la extravagante versión argentina de personajes de extrema derecha como Trump o como Bolsonaro?

Denis Merklen: En primer lugar, una gran insatisfacción de la población frente al gobierno porque hay una situación de crisis económica muy grave que se expresa en un aumento muy importante de la pobreza que alcanza prácticamente a la mitad de los argentinos y una inflación de tres dígitos cercana al 140% anual.

Entonces hay un funcionamiento general del Estado y de la economía que explican, en buena parte, el éxito que tuvieron esas declaraciones que pueden parecer extravagantes pero que, en definitiva, dan la medida de la bronca, del hartazgo, de la insatisfacción de una buena parte de la población.

Esa es la primera mitad de la explicación. Y la otra mitad es justamente esa propuesta radical de oposición al Estado y, sobre todo, a esa alianza que Milei identifica entre el personal político de los dos partidos mayoritarios que se han alternado en el poder, del peronismo principalmente, con el Estado.

Ese ataque frontal al Estado como fuente de todos los males, ha encontrado una importante adhesión, sobre todo, en los sectores más castigados y más jóvenes de la población.

RFI: Hablando de la desaparición del Estado, una vez electo, Milei prometió avanzar en la transformación “sin gradualismos, ni tibiezas”. Sus propuestas de campaña son el cierre del Banco Central, la dolarización o la jubilación privada. ¿Es eso lo que quiere la sociedad argentina? ¿O es que prefiere el desmonte de la seguridad social a que el peronismo siga en el poder?

Denis Merklen: La sociedad argentina es una sociedad compleja, heterogénea y con distintos grupos. Entonces uno puede decir ¿es eso lo que quiere la sociedad argentina? O eso es lo que ha votado la mayoría de la población. Pero incluso así, dentro del electorado que dio su apoyo a Milei, las razones por las cuales se adhiere a esta candidatura y a esta propuesta son diversas.

No se sabe si Milei va a poder avanzar con la velocidad que promete en todos esos frentes. Por una razón muy simple: la elección presidencial está disociada de las elecciones legislativas. Y el nuevo presidente no cuenta con mayorías suficientes, ni mayorías propias para llevar adelante una buena parte de estas reformas. Tendrá que construir alianzas, Puede lograrlas, pero no será fácil. Y, luego, queda la capacidad de resistencia de los otros órganos de la sociedad argentina. Hay que recordar que la Argentina tiene una muy poderosa central obrera, por ejemplo.

RFI: Vamos a hablar justamente de esa gobernabilidad y de las mayorías. El expresidente de derecha Mauricio Macri es el gran padrino de Milei. En su apoyo llegó a romper con la alianza que fundó con los radicales. ¿Cuando Milei tenga que formar un gabinete y construir bloques legislativos, saldrá entonces la cuenta de cobro de Macri?

Denis Merklen: Con toda seguridad

RFI: En el próximo Congreso, el peronismo será la primera minoría pero ¿el partido de Macri podría permitirle a los 38 diputados libertarios alcanzar la mayoría?

Denis Merklen: Tendrá la mayor parte de los legisladores y aportará con toda seguridad una buena parte del personal político con el que, como usted bien dijo, el outsider Milei no cuenta. Seguramente el ex presidente Macri aparece como un gran pilar del nuevo gobierno de la Argentina, al menos en el inicio. Se verá luego hacia dónde va la fuerza de Milei y cuán a la derecha y cuán hacia el liberalismo se tuerce el personal de Macri.

RFI: ¿Cómo impacta este resultado esta derrota en el peronismo?

Denis Merklen: El peronismo se va a encontrar en una situación de gran fragilidad más allá de la provincia de Buenos Aires y prácticamente de la inmensa corona de electores que rodean a la Ciudad de Buenos Aires. El peronismo sale muy, muy debilitado de las elecciones. Además, habiendo puesto al frente de su candidatura a Sergio Massa, que es el menos peronista de los peronistas, un candidato que ya había dividido al peronismo y había permitido la llegada al poder de Mauricio Macri.

Entonces, el peronismo sale muy dividido. Una buena parte de la situación política se va a desanudar en la resolución del problema inflacionario y de la crisis financiera en su negociación con el Fondo Monetario. No hay que olvidar que la suerte de la Argentina en este momento se juega semana a semana.