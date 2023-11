Un senador pone en peligro la mayoría demócrata en la Cámara Alta de EEUU

Las posibilidades de los demócratas de mantener su mayoría en el Senado de Estados Unidos en 2024 han quedado en entredicho después de que este jueves el poderoso senador Joe Manchin anunciara que no se presentará a la reelección.

La decisión de Manchin, un demócrata centrista que ha frustrado más de una vez los planes legislativos del presidente Joe Biden, ofrece a los republicanos la oportunidad de hacerse con su escaño en las elecciones del año que viene.

"He tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida y he decidido que no me presentaré a la reelección al Senado de Estados Unidos", dijo Manchin en un vídeo publicado en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.

Manchin hizo alarde de su independencia al explicar su decisión: "La creciente división entre demócratas y republicanos está paralizando al Congreso y empeorando los problemas de la nación".

Con su posicionamiento a la derecha del Partido Demócrata, logró mantener su escaño por Virginia Occidental, un estado minero y tradicionalmente republicano.

Su retirada para 2024 hace más probable la elección de un republicano en su lugar, amenazando aun más a la muy escasa mayoría demócrata en la Cámara Alta.

Los demócratas tienen actualmente 51 escaños de 100 en el Senado. Un tercio de ellos se renovarán en las elecciones de noviembre de 2024, cuando el país también elegirá presidente.

Los republicanos controlan la Cámara de Representantes.

Manchin no ha anunciado el final de su carrera política, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible candidatura a las elecciones presidenciales.

"Lo que haré es viajar por el país y hablar para ver si hay interés en crear un movimiento para movilizar al centro y unir a los estadounidenses", dijo.

"Necesitamos recuperar a Estados Unidos y no permitir que este odio divisivo nos separe aún más", añadió.