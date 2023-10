Guyana y Venezuela, una vieja disputa por un territorio rico en petroleo

“Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy listo para reunirme con usted muy pronto”, dijo el mandatario venezolano, pidiendo una reunión de alto nivel a su homólogo guyanés.

El motivo, una disputa que lleva más de 100 años abierta, el diferendo por el territorio del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Caracas considera que le corresponden unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. El contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia.

Laudo vs. acuerdo

Guyana defiende el Laudo Arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales.

Venezuela, por su parte, defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar.

“Si la Corte decide que el laudo es nulo, entonces Venezuela y Guyana deben volver al Acuerdo de Ginebra y escoger otro mecanismo establecido en ese acuerdo para delimitar la frontera. Una vez que la Corte decida que el laudo es nulo, la frontera entre Guyana y Venezuela, que se estableció en 1899, pierde validez y nosotros como países, debemos entonces delimitar el territorio”, explica a RFI Alejandro Fleming, exviceministro de Exteriores venezolano y doctor en relaciones internacionales.

Recursos naturales

El territorio es además rico en recursos naturales, como el petróleo. Desde 2015, ExxonMobil ha hallado varios yacimientos importantes, y las autoridades guyanesas han abierto procesos de licitación para su explotación, algo que Caracas rechaza.

Alejandro Fleming asegura no obstante que ése no es el motivo de la controversia: “Sin duda alguna es un territorio con muchos recursos naturales. Pero no es ésa la razón que nos lleva a nosotros a reivindicar que no se ha devuelto el territorio. ¿Por qué? Porque es una demanda de Venezuela, una solicitud venezolana desde el siglo XIX. No sabíamos que allí había petróleo”, afirma.

Ante los recelos actuales que apuntan a una posible operación militar venezolana, el diplomático los rechaza totalmente: “Nosotros, que somos promotores del Acuerdo de Ginebra, promovemos una solución pacífica de controversia. Esa ha sido siempre la prioridad de Venezuela”.