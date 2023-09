Esto es lo que necesitas saber sobre la reunión de líderes de este año en la Asamblea General de la ONU

Durante dos años, fue la pandemia de coronavirus. Luego, fue la guerra de Rusia en Ucrania. A lo largo de todo esto, los peligros del cambio climático, la pobreza y la desigualdad han resonado de manera constante y creciente en cada convocatoria de líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al iniciarse la 78ª sesión, no hay una única crisis clara que domine el Debate General, ya que ninguna de las mencionadas ha sido resuelta. La reunión de alto nivel tendrá como telón de fondo una guerra en curso, nuevas crisis políticas en África occidental y América Latina, un coronavirus persistente, inestabilidad económica, una creciente desigualdad y nuevos desastres naturales en forma de devastadores terremotos, inundaciones e incendios.

Ante este tumulto, el tema del Debate General de este año será “Reconstruir la confianza y reavivar la solidaridad global: acelerar la acción sobre la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos”.

Hemos actualizado los antecedentes del año pasado para la reunión de alto nivel de 2023. Esto es lo que debe saber sobre la Asamblea General de la ONU de este año, presidida por Dennis Francis de Trinidad y Tobago.

¿CUÁL ES EL PUNTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU?

Si bien la eficacia de las Naciones Unidas ha sido cuestionada desde que existen, los beneficios de su asistencia son innegables. Desde el estrado, los países transmiten sus agendas, quejas y llamados a la acción al mundo entero y para que queden registrados de manera permanente.

El ejercicio del multilateralismo nació después de la Segunda Guerra Mundial y se basó en la esperanza de una paz duradera. Esta semana es una oportunidad clave para que los países, a menudo ahogados por lo que denuncian como un orden mundial hegemónico, capten la atención de una audiencia más amplia. También es una oportunidad para que los líderes participen en reuniones al margen en territorio neutral.

¿QUIÉN VIENE A NUEVA YORK ESTE AÑO?

Se espera que los jefes de Estado y de gobierno de al menos 145 países suban al estrado a la orilla del río. Entre ellos estarán el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , todos esperados para el primer día. Esta será la primera aparición en persona de Zelenskyy en las Naciones Unidas desde la invasión rusa de su país: en 2022, la Asamblea General votó a favor de concederle una dispensa especial para presentar un discurso pregrabado.

Pero el desfile de oradores estará marcado por algunas ausencias clave: si bien todos enviarán representantes, los líderes del resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Francia, el Reino Unido, China y Rusia) no harán el viaje. La presencia de Vladimir Putin ciertamente habría sido sorprendente, pero Emmanuel Macron es un asistente habitual y esta habría sido la primera oportunidad del primer ministro británico, Rishi Sunak, de dirigirse a la Asamblea General. Macron citó la inminente visita del rey Carlos III ; Sunak, una agenda ocupada.

También está previsto que los principales líderes de otros países importantes, incluida India (que acaba de ser anfitrión de la cumbre del G20 en Nueva Delhi este mes) y México, envíen ministros en su lugar.

¿CÓMO ES EL DEBATE GENERAL?

Puede que estemos en plena temporada de debates de las primarias presidenciales de Estados Unidos, pero la estructura del Debate General en las Naciones Unidas tiene poco parecido. No se presta a fuegos artificiales obvios (no se permiten abucheos, interrupciones o refutaciones inmediatas), pero eso no significa que la intriga y el drama estén ausentes.

Cada discurso por sí solo ofrece un texto enriquecido y la presentación agrega subtexto. Los discursos pueden ser fuentes de lenguaje evocador, púas y mensajes veladamente velados . Se supone que deben correr durante 15 minutos, pero muchos no llegan a esa marca. El año pasado, los discursos duraron en promedio alrededor de 19 minutos, lo que provocó una irónica reprimenda de la presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová : en menos de 12 minutos, su discurso terminó con: “Y dado que obedecer incluso las reglas más pequeñas es importante, permítanme terminar aquí para respetar el tiempo acordado. límite." El discurso más largo de la historia duró 269 minutos y fue pronunciado por Fidel Castro de Cuba en 1960.

Los Estados miembros también pueden ejercer el derecho de respuesta, en el que pueden refutar las críticas expresadas durante el Debate General. Suelen ser intercambios apasionados al final del día, pero no suelen ser pronunciados por jefes de Estado o jefes de gobierno, sino más bien por miembros de nivel inferior de la delegación de un país. El año pasado se produjeron 21 ejercicios del derecho de réplica.

¿CUÁNTO DURA EL DEBATE GENERAL DE ESTE AÑO?

Todavía son seis días, como de costumbre, pero el Debate General de este año termina un día después: el martes 26 de septiembre. Mientras que los Debates Generales anteriores generalmente se desarrollaban de martes a lunes, con un descanso solo el domingo, este año hay un descanso de dos días. . Un portavoz de la ONU confirmó que no habrá discursos el lunes habitualmente final en conmemoración de la festividad judía de Yom Kipur.

¿POR QUÉ BRASIL HABLA PRIMERO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU?

Es tradición. Al principio, Brasil se aventuró a avanzar cuando ningún otro país se ofreció a hablar primero. Décadas después, el país sudamericano conserva la pole position. Como país anfitrión, Estados Unidos suele hablar en segundo lugar (aunque el año pasado, el presidente Joe Biden tuvo que retrasar su discurso un día porque asistía al funeral de la reina Isabel II ).

Para los numerosos discursos que siguen, el orden está determinado por múltiples variables, incluyendo a quién envía un país para pronunciar el discurso (los jefes de estado preceden a los jefes de gobierno, quienes preceden a los meros ministros y otros representantes), las preferencias propias de los países y la ubicación geográfica. balance.

¿SE PERMITE ASISTIR A NO MIEMBROS DE LA ONU?

Alguno. Si bien todos los Estados miembros están invitados a hablar, no todos necesariamente aprovechan la oportunidad. Pero las Naciones Unidas también tienen observadores permanentes, que tienen acceso a “la mayoría de las reuniones y la documentación relevante”, según el sitio web de la ONU.

La Unión Europea, Palestina y la Santa Sede (el Vaticano) vuelven a ser observadores permanentes en la agenda este año. El año pasado, Palestina tuvo el discurso más largo: el presidente Mahmoud Abbas duró más de 47 minutos.

¿CÓMO PUEDO MANTENERME AL DÍA DE LO QUE PASA EN LA ONU?

Estás en el lugar correcto. Associated Press, que informa sobre las Naciones Unidas durante todo el año, tendrá una amplia cobertura hasta el final del Debate General. Visite https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly para conocer todas nuestras historias.

Si bien la Asamblea General no está abierta al público, las Naciones Unidas transmiten los procedimientos .