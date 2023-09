Hunter Biden, acusado de comprar arma ilegalmente

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue inculpado ayer jueves por comprar una pistola hace cinco años, época en la que según admitió era asiduo consumidor de drogas.

Fue acusado formalmente de dos cargos por declaración jurada falsa de que no consumía drogas ilegales en el momento en que adquirió un revólver Colt en Delaware (este).

Un tercer cargo lo inculpa por posesión ilegal del revólver, basada en una declaración falsa y pasible de una pena de hasta 10 años de cárcel.

Los cargos fueron formalizados por el agente judicial David Weiss, que investigaba a Hunter Biden desde 2018.

Si se lo declara culpable podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel.

Hunter Biden lleva años en la mira del predecesor de su padre, Donald Trump, y de numerosos republicanos, que le acusan de corrupción y aseguran que el Departamento de Justicia intenta encubrirlo.

Su acusación del jueves por posesión ilegal de un arma "es el único delito que ha cometido Hunter Biden que no involucra a Joe Biden el crápula", reaccionó Trump en su plataforma Truth Social, utilizando uno de sus calificaciones favoritos al presidente demócrata.

El martes, los republicanos anunciaron que iban a iniciar una investigación de juicio político contra Biden por los controvertidos asuntos de su hijo, acusando al demócrata de alimentar una "cultura de la corrupción".

La Casa Blanca denunció un recurso a la "peor maniobra política extrema".

No más arreglos

La inculpación se produce dos meses después de que se rompiera un acuerdo alcanzado con la Justicia en torno a los cargos de posesión de arma y otros sobre ilícitos fiscales, ante la posibilidad de que el hijo del presidente pudiese ser acusado de otros cargos.

Conforme a aquel acuerdo, Biden había aceptado su culpabilidad de dos cargos menores sobre asuntos fiscales.

A cambio de ello se le dejó en libertad condicional, tras constatarse que desde entonces ya había pagado lo adeudado al fisco, así como las multas correspondientes.

Dentro del mismo arreglo, Weiss había aceptado levantar el cargo vinculado a la posesión del arma si Biden aceptaba someterse a sesiones de consejos o rehabilitación.

Sin embargo, en un dramático vuelco de la saga judicial, en una audiencia del 26 de julio, el acuerdo se deshizo por la posibilidad de que el mismo confiriese inmunidad contra otros cargos investigados por Weiss, incluyendo los negocios del hijo del presidente en Ucrania o China.

El juez mencionó la posibilidad de que Hunter Biden sea inculpado por cabildeo en favor de gobiernos extranjeros sin estar registrado para ello ante el Departamento de Justicia.

Tres semanas más tarde, tras colapsar el acuerdo, Weiss levantó los cargos por los ilícitos fiscales y adelantó en un fallo que otros estados presentarían otros cargos contra el inculpado. Además anunció que a fines de septiembre se presentaría la inculpación por la compra ilegal del arma.

Respaldo paterno

"Las acusaciones de hoy contra Hunter Biden son apenas un comienzo, pero a menos que el fiscal Weiss investigue a todos los involucrados en los casos de fraude y tráfico de influencias, quedará claro que el Departamento de Justicia del presidente Biden protege a Hunter Biden y al gran jefe", dijo en X (ex Twitter) el legislador republicano James Comer.

El presidente siempre ha afirmado estar junto a su hijo en sus reveses personales y legales.

"Mi hijo no hizo nada malo. Confío en él", dijo recientemente Biden sobre los cargos de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego de Hunter.

"Jamás me abandonó, nunca me ignoró ni me juzgó", escribió una vez Hunter Biden sobre su padre.

"Por momentos, su perseverancia hasta me exasperaba (...) Intenté desaparecer en un agujero negro de alcohol o drogas y él estaba allí, apareciendo con su linterna".

Hunter, que sufre desde hace mucho tiempo adicciones a las drogas y al alcohol, asegura que no consume nada desde 2019 tras una intervención de su segunda esposa Melissa, con quien tuvo un hijo, y de su padre.