Campaña de candidata Susanna Gibson se ve sacudida por revelación de videos sexuales

Una candidata demócrata a la Asamblea General de Virginia cuya contienda se vio sacudida por la revelación de que ella y su esposo realizaron transmisiones en vivo de sus relaciones sexuales siguió adelante con su campaña el martes y atrajo algo de apoyo en unas elecciones con mucho en juego.

Susanna Gibson, una enfermera con dos hijos, compite contra un empresario republicano en una de un puñado de contiendas sumamente competitivas que podrían determinar el balance del poder en la Asamblea General del estado. La elección en un distrito suburbano en las afueras de Richmond ha atraído grandes cantidades de dinero y de interés para una contienda legislativa que no se celebra en año de elecciones generales.

Gibson ha ido ganando apoyo debido a que es una candidata que defiende el derecho al aborto en un estado que es un punto de acceso al procedimiento cada vez más raro en el Viejo Sur del país, donde varios estados han aprobado restricciones al aborto luego del fallo de la Corte Suprema federal en 2022 que anuló la sentencia del caso de Roe contra Wade que garantizaba el derecho al aborto en el país.

El lunes, luego de que el periódico The Washington Post y The Associated Press reportaron que Gibson tenía videos transmitidos en vivo en Chaturbate —un sitio web legal donde los usuarios pueden ver transmisiones en vivo con desnudos y actividad sexual—, Gibson fue objeto de burlas en X, anteriormente conocida como Twitter.

Pero la senadora estatal demócrata L. Louise Lucas rápidamente salió en su defensa y pidió a los votantes que "hagan de este el mayor día de recaudación de fondos de la campaña (de Gibson)”. Muchas votantes retuitearon la publicación de Lucas con un enlace para donar a la campaña de Gibson.

“Cualquiera que vea esto sabe que es un ataque”, expresó Amanda Linton, una contratista de defensa de 45 años que donó 25 dólares a la campaña de Gibson después de leer sobre los videos. Linton dijo que planea donar otros 100 dólares a la campaña de Gibson a pesar de que no puede votar por ella porque vive fuera de su distrito.

“No es asunto de nadie. Ella no violó ninguna ley al hacer esto. Se acostó con su marido. Dios mío”, señaló Linton.

Lucas dijo que supone que los videos fueron filtrados por un republicano con el propósito de avergonzar a Gibson y afectar su campaña.

"Buscan cualquier cosa que puedan encontrar sobre cualquier candidato que crean que puede influir en los votantes”, comentó Lucas. “Todo esto tiene que ver con quién va a tener el control del Senado y quién va a tener el control de la Cámara. Todo es sobre el control”.

Los demócratas son ahora mayoría en el Senado por un margen de cuatro votos, y los republicanos controlan la Cámara de Delegados por el mismo margen, con cuatro escaños vacantes. Ambos partidos libran intensas batallas legislativas mientras el gobernador republicano Glenn Youngkin, una estrella emergente del Partido Republicano, intenta reforzar su agenda conservadora con el control total del gobierno estatal.

Emily’s List, un grupo de defensa de las candidatas demócratas, también defendió a Gibson.

“Susanna se postuló originalmente por la anulación del fallo del caso Roe, y ha defendido abiertamente los derechos reproductivos. La gente está apoyando a Susanna porque sabe que los republicanos van tras ella porque ella defendió a la gente”, dijo la portavoz Lauren Chou.

Sin embargo, algunos observadores de la política de Virginia señalaron que parece improbable que Gibson supere por completo las reacciones en su contra.

Stephen Farnsworth, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Mary Washington, dijo que incluso en una época más abierta a las indiscreciones personales, es muy poco probable que Gibson gane.

"Donald Trump ha redefinido a la baja lo que es aceptable en la vida pública, pero esto no parece el tipo de conducta que los demócratas podrían vender en un distrito suburbano de Richmond”, comentó Farnsworth.

Mark Rozell, decano de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, señaló que los videos sexuales son una gran distracción para la campaña de Gibson.

“Explicar los videos sexuales en lugar de hablar de política es una enorme oportunidad perdida”, dijo.

Pero Monica Hutchinson, coordinadora legislativa de una organización de justicia juvenil, manifestó que apoyaba a Gibson antes de que se dieran a conocer los videos y que seguirá apoyándola.

“Honestamente, no veo por qué no puede sobrevivir a esto. No ha hecho nada malo, no ha infringido ninguna ley”, indicó Hutchinson. "La “vida sexual de Gibson no tiene nada que ver con su agenda política”.