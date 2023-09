El G20 incorpora a la Unión Africana en un esfuerzo por dar más voz a los países en desarrollo

El Grupo de los Veinte, que reúne a las principales economías del mundo, incorporó a la Unión Africana como miembro en su cumbre anual el sábado, y el anfitrión India consiguió que el dispar grupo aprobara una declaración final, pero sólo después de suavizar el lenguaje sobre la polémica cuestión de la guerra de Rusia en Ucrania.

En los meses previos a la cumbre celebrada en Nueva Delhi, la India no había podido llegar a un acuerdo sobre la redacción del texto relativo a Ucrania, y Rusia y China se opusieron incluso a la redacción que habían acordado el año pasado en la cumbre del G20 en Bali.

El comunicado final, hecho público en la víspera de la clausura oficial de la cumbre, destacaba el “sufrimiento humano y los efectos negativos añadidos de la guerra en Ucrania”, pero no mencionaba la invasión rusa.

En ella se citaba la Carta de las Naciones Unidas, según la cual “todos los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza con fines de adquisición territorial contra la integridad territorial y la soberanía o independencia política de cualquier Estado. El uso o la amenaza de uso de armas nucleares es inadmisible”.

En cambio, la declaración de Bali había citado una resolución de la ONU que condenaba “la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania”, y afirmaba que “la mayoría de los miembros condenaban firmemente la guerra en Ucrania”.

mitigacion del lenguaje

Nazia Hussain, investigadora asociada de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, dijo que la declaración mostraba una “mitigación del lenguaje sobre la guerra en Ucrania".

“Sin embargo, para Nueva Delhi, conseguir una declaración conjunta con alguna referencia a Ucrania, o una declaración conjunta en absoluto, sobre todo cuando Estados Unidos y sus aliados occidentales, así como China y Rusia, endurecen su postura sobre la guerra, es una victoria”.

Muchos se habían mostrado escépticos ante la posibilidad de que hubiera un comunicado final, que habría sido la primera vez que no se publica y habría supuesto un golpe al prestigio del G20.

Las delegaciones occidentales aplaudieron el acuerdo, y el canciller alemán, Olaf Scholz, señaló que era un ”éxito de la diplomacia india”. Dijo a los periodistas que era significativo que al final Rusia hubiera “renunciado a su resistencia” y firmado el acuerdo que mencionaba la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

la firma de rusia era importante

Un funcionario jerárquico de la Unión Europea, que habló bajo condición de anonimato para ser sincero sobre las conversaciones, dijo que la UE no había renunciado a ninguna de sus posiciones, y que el hecho de que Rusia hubiera firmado el acuerdo era importante.

“La opción que tenemos es texto o no texto, y creo que es mejor texto”, dijo. “Al menos, si no lo aplican, sabemos una vez más que no podemos confiar en ellos”.

La negociadora rusa Svetlana Lukash describió las discusiones sobre la parte de la declaración final relacionada con Ucrania como “muy difíciles”, y añadió que el texto acordado tenía una “visión equilibrada” de la situación, según informaron los medios rusos.

Dijo que Ucrania no era el único punto de discordia para llegar a una declaración, y denunció que las potencias occidentales habían intentado imponer la idea de que “es el conflicto ucraniano el que provoca ahora todas las crisis en el mundo”.

Por el contrario, hubo un amplio apoyo a la incorporación de la Unión Africana al G20, lo que la convertiría en el segundo bloque regional en convertirse en miembro permanente después de la UE y daría un nuevo impulso a la campaña del primer ministro indio, Narendra Modi, para dar más voz al Sur Global.