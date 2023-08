Amazon dice a sus empleados que pueden irse si no quieren volver al trabajo presencial

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo a sus empleados que buscan trabajar desde casa y no quieren volver a la oficina tres días a la semana que eso "no les va a funcionar" y que pueden irse si no están de acuerdo, según informó esta semana Insider.

Amazon ordenó a sus empleados regresar a la oficina tres días a la semana a partir de mayo.

No obstante, a finales de mayo miles de trabajadores firmaron una petición contra el mandato y realizaron una huelga para pedir a la empresa más flexibilidad con el trabajo remoto.

En una reunión, Jassy dijo a los trabajadores: "Ya pasó el momento de estar en desacuerdo y comprometerse", y agregó que "si no pueden comprometerse... probablemente no cuadren en Amazon porque volvemos a la oficina al menos tres días a la semana”, según una grabación obtenida por Insider.

De acuerdo con el medio, Jassy dijo que su decisión de que los empleados regresaran a la oficina fue una "llamada de criterio" y que los empleados pueden irse si no quieren cumplir.

"No está bien que todos nuestros compañeros de equipo estén tres días a la semana y que la gente se niegue a hacerlo", afirmó Jassy.

En julio, unos mensajes filtrados vistos por Insider señalaban que Amazon forzaría una "renuncia voluntaria" a los empleados que no se trasladan a los centros presenciales donde trabajan sus equipos.

Amazon pertenece a la larga lista de empresas tecnológicas que apostó por recortes de personal tras el boom de la pandemia.

Desde el otoño pasado ha despedido a 27.000 trabajadores en sus divisiones de computación en la nube, publicidad y venta minorista, entre otras.

Amazon se ha opuesto de distintas maneras durante muchos años a la sindicalización de sus trabajadores, exhibiendo un discurso de que prefiere mantener con ellos una relación personal y no mediatizada.

En abril de 2022 un almacén de la multinacional estadounidense en Nueva York ganó el pulso a la empresa y se convirtió en el primero en obtener una representación sindical en Estados Unidos.