6 meses después del devastador terremoto, la reconstrucción de Turquía aún es incierta

El polvo y los escombros llenan la calle cuando una excavadora arranca trozos de concreto de un viejo edificio de departamentos. Transeúntes y antiguos residentes observan desde lejos cómo el equipo de construcción derriba la estructura. Entre los transeúntes se encuentra Ibrahim Ozaydin, de 30 años, ex residente. Observa la demolición no con preocupación, sino con alivio, ya que los funcionarios marcaron su edificio como inseguro hace meses.

Ozaydin y su familia se sorprendieron al saber que el municipio consideró que su edificio era inhabitable. “Decidimos construir nuestra propia casa”, dijo a The Associated Press mientras observaba cómo demolían su antigua casa. “En lugar de vivir en una casa mal construida, tomemos nuestras propias precauciones”.

La imagen de vehículos de construcción demoliendo edificios se grabó en la mente de los turcos hace seis meses, después de que un devastador terremoto de 7,8 grados de magnitud azotara Kahramanmaras y otras 10 provincias del sur de Turquía en la mañana del 6 de febrero.

Murieron más de 50.000 personas y cientos de miles quedaron sin hogar, refugiándose en tiendas de campaña y otros alojamientos temporales. La Organización Internacional del Trabajo estima que unas 658.000 personas se quedaron sin trabajo. En cuanto al coste material, unos 300.000 edificios resultaron dañados. Había que rescatar a los supervivientes, limpiar los escombros y derribar los edificios al borde del colapso.

Sin embargo, esta última demolición se está llevando a cabo en Estambul, la metrópolis más grande de Turquía, lejos de la zona del terremoto. Esta vez, el edificio no fue derribado como parte de los esfuerzos de búsqueda y rescate, sino para evitar escenas tan desgarradoras en el futuro.

El edificio estaba ocupado únicamente por Ozaydin y su familia extendida, quienes también eran dueños de una tienda en la planta baja. La familia logró reubicar su tienda y construir una casa nueva y más sólida en un lugar diferente, pero la suya es una historia excepcional en una ciudad donde cientos de miles de edificios están en riesgo y los precios de las propiedades están por las nubes.

Estambul se encuentra sobre una importante línea de falla, que los expertos advierten que podría romperse en cualquier momento. En un intento por evitar daños por cualquier terremoto futuro, tanto el gobierno nacional como las administraciones locales están compitiendo contra el tiempo para aliviar el dolor del terremoto de febrero y al mismo tiempo preparar sus ciudades para posibles desastres en el futuro.

Sin embargo, incluso la preparación puede ser víctima de la rivalidad política: las autoridades del municipio de Estambul, controlado por la oposición, y el gobierno nacional de Ankara no pueden ponerse de acuerdo sobre el número exacto de edificios que corren el riesgo de derrumbarse en caso de terremoto. Pero ambos ponen la cifra en cientos de miles.

Tras la tragedia de febrero, la municipalidad de Estambul encabezada por el alcalde Ekrem Imamoglu, figura destacada de la oposición al presidente Recep Tayyip Erdogan, destinó a la demolición de 318 edificios que albergan a más de 10.000 personas.

Bugra Gokce, un funcionario del municipio de Estambul que supervisa la demolición, dijo: "Estamos identificando edificios en riesgo de derrumbe y fortaleciendo otros, todo para reducir la posible pérdida de vidas".

Durante una acalorada campaña electoral justo antes de su reelección para una tercera década en el poder, Erdogan se comprometió a construir 319.000 viviendas nuevas durante el año. Asistió a muchas ceremonias inaugurales mientras persuadía a los votantes de que solo él podía reconstruir vidas y negocios.

“Es fácil decir, 'estamos construyendo tantos metros cuadrados en lo alto de una colina' o 'se están construyendo 5.000 residencias en alguna parte”, agrega Gokce, en un aparente golpe a los programas de transformación urbana del gobierno nacional. “También estamos haciendo eso. Pero si no estás reduciendo el riesgo de los edificios existentes en la ciudad, no es más que una expansión urbana”.

Tanto los expertos como los críticos de Erdogan argumentan que la magnitud de la destrucción de febrero se debió a la débil aplicación de los códigos de construcción por parte del presidente en medio de un auge de la construcción que ayudó a impulsar el crecimiento económico.

Ankara lanzó varios programas destinados a inspeccionar los edificios dañados tanto dentro como fuera de las 11 provincias afectadas por el terremoto. Mientras tanto, a las víctimas se les ha ofrecido ayuda financiera y la oportunidad de reasentarse en proyectos de vivienda pública construidos por la Administración de Desarrollo de Vivienda de Turquía, o TOKI.

Aunque tanto el partido gobernante como la oposición hicieron muchas promesas antes de las elecciones de mayo, quienes aún se encuentran en las provincias afectadas por el terremoto exigen una acción más rápida.

El abogado Mehmet Ali Gumus en la provincia de Hatay, una de las más afectadas por el terremoto, dijo a The Associated Press que la gente estaba empezando a perder la esperanza. Dijo que no había signos de reconstrucción en Hatay y que la situación de los refugios de emergencia en Antakya, la ciudad más poblada de Hatay, se deterioraba día a día.

Las personas viven en contenedores de metal y tiendas de campaña en un calor sofocante que puede alcanzar hasta 42 grados centígrados (107 Fahrenheit) sin acceso a aire acondicionado. Los residentes también deben lidiar con moscas, serpientes y otros animales salvajes mientras viven al aire libre, según Gumus.

Otro riesgo para la salud son los escombros de los edificios derrumbados, que se arrojan en las tierras de cultivo, las costas e incluso en las afueras de los campamentos donde se alojan los sobrevivientes. “Todos a mi alrededor dicen que sobrevivimos al terremoto, pero que tendrán cáncer en 5 o 10 años debido al asbesto (de los escombros)”, agrega Gumus.

En una publicación en las redes sociales del 15 de julio, la oficina del gobernador de Hatay declaró que los niveles de asbesto en los escombros son seguros y se encuentran por debajo del “límite reglamentario”. También se publicaron los resultados que muestran una baja cantidad de asbesto tomado de muestras recolectadas en vertederos de escombros.

Mientras los residentes de Hatay lidian con los elementos y otros peligros ambientales, su futuro sigue siendo incierto.

“Hubo declaraciones concretas antes de las elecciones, pero después dejamos de escuchar nada concreto”, continúa Gumus, afirmando que el gobierno no se ha comprometido a asegurar nuevas casas para las víctimas o incluso a fortalecer sus residencias existentes. “Seis meses después del desastre deberíamos estar hablando de residencias recién construidas, no de filas de personas esperando por agua”, agrega.

Otro residente de Hatay, Bestami Coskuner, partía hacia la provincia occidental de Izmir debido a los cortes de energía y escasez de agua en su ciudad natal.

“El agua del grifo no es potable, pero la gente la usa para lavarse. Las tuberías revientan todos los días y la energía se corta dos o tres veces al día”, dijo Coskuner a The Associated Press. Dijo que el agua estaba racionada y que algunos de los que bebían del grifo contrajeron enfermedades graves.

“No se puede beber agua fácilmente. En un lugar donde no puedes beber agua fácilmente, ¿cómo vas a tomar decisiones? Incluso el agua embotellada sabe mal en Hatay”, agregó.

Las víctimas del terremoto ya han tenido que lidiar con las consecuencias de un desastre, la peor crisis del costo de vida en décadas y una elección altamente polarizada. Solo habrán tenido un breve descanso de la política mientras Turquía se dirige a las elecciones municipales muy disputadas en marzo. Erdogan, recién salido de su victoria en las elecciones nacionales en mayo pasado, prometió recuperar las ciudades metropolitanas que perdió en 2019.

Una de las estrategias de campaña de Erdogan se centró en proporcionar vivienda y ayuda en las regiones del terremoto. El gobierno se aseguró de brindar servicios, refugio y ayuda financiera a las víctimas del terremoto.

Su apoyo percibido a las víctimas fue uno de los factores que permitieron al partido de Erdogan mantenerse en el poder en la mayoría de las provincias afectadas por el terremoto, a pesar de las acusaciones de ser responsable de la devastación con su aplicación laxa de los códigos de construcción y la percepción de mala calidad. respuesta de emergencia por parte del gobierno.

Expertos como la profesora Naci Gorur, geóloga y miembro de la Academia de Ciencias, alertan desde hace años de un posible terremoto en Estambul y otras provincias. Le dijo a Associated Press que los “pasos tomados fueron superados con creces por los que no se tomaron”, y que Estambul no está lista para un posible terremoto con el estado actual de las estructuras y los códigos de construcción.

Gorur describió que el suelo en las regiones afectadas hace que los edificios "resuenen", lo que dificulta aún más que dichas estructuras permanezcan intactas durante los terremotos. El terremoto ocurrió en un área sísmicamente activa conocida como la zona de falla de Anatolia Oriental, que ha producido terremotos dañinos en el pasado, como el terremoto de magnitud 7,4 cerca de Estambul en 1999, en el que murieron unas 18.000 personas.

“Podríamos haber preparado a toda Turquía para un terremoto, no solo a Estambul, si hubiéramos comenzado a trabajar con el ministerio para hacer que nuestras provincias en riesgo sean resistentes a los terremotos. Si nos hubiésemos distanciado de la política, si las políticas no se hubieran dejado al antojo de las nuevas administraciones, y si hubiera habido un presupuesto serio y decidido”, dijo Gorur.

“No tengo dudas de las buenas intenciones del gobierno, pero si vas a hacer algo, hazlo bien. No se apresuran cosas como estas”, dijo, y agregó que en lugar de apresurar los edificios permanentes, el gobierno debería haberse centrado en mantener las residencias temporales mientras realizaba los estudios adecuados para la construcción de estructuras permanentes que cumplan con los “principios científicos”.