Un condado alemán eligió a un candidato de extrema derecha por primera vez desde la era nazi

Mike Knoth está más que emocionado de que el candidato de un partido populista de extrema derecha haya ganado recientemente la administración del condado en su ciudad natal en el este rural de Alemania por primera vez desde la era nazi.

El jardinero desprecia a los partidos establecidos en el país, no confía en los medios de comunicación y siente que hay demasiados migrantes en el país. Espera que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, mejore todo lo que no va bien a sus ojos en Sonneberg, que se encuentra en el estado sudoriental de Turingia.

“Creo que el hecho de que tanta gente haya votado por Alternativa para Alemania ya le ha dado legitimidad”, dijo Knoth, de 50 años, durante una entrevista esta semana mientras paseaba a su perro por la principal calle comercial desierta de la ciudad.

Pero algunos en Sonneberg no se han dejado convencer por la retórica nacionalista y antidemocrática de la AfD.

Margret Sturm, optómetra cuya familia vende gafas en Sonneberg desde hace casi 60 años, expresó su preocupación en una entrevista con un canal de televisión pública.

“Les dije que no creo que sea bueno votar por la AfD. Y quienquiera que vote por la AfD debe saber que tiene a los nazis detrás”, dijo Sturm a The Associated Press en una entrevista en su tienda.

Sturm apenas puede comprender lo que sucedió después de que se emitió la entrevista la semana pasada.

“Recibimos correo de odio, llamadas telefónicas amenazantes, cada minuto. Fuimos insultados por personas que ni siquiera conocemos, que no nos conocen, que no conocen el negocio”.

Las amenazas fueron tan implacables que el esposo de Sturm instaló cámaras de vigilancia dentro de la tienda.

Pero Sturm, de 60 años, dijo que no permitiría que nadie la silenciara.

“La gente aquí tiene miedo de tomar una posición contra la AfD y eso nos preocupa aún más que cualquier otra cosa”.

Ella dijo que otros residentes que se oponen a AfD ya no quieren expresar sus críticas abiertamente.

“Ese es exactamente el tipo de intimidación que resulta básicamente de la maquinaria del odio y la incitación y luego, lamentablemente, se propaga. Y eso realmente me preocupa”, dijo Stephan Kramer, jefe de la agencia estatal de inteligencia nacional de Turingia, a la AP en su oficina en la capital del estado, Erfurt.

Kramer ha advertido durante años que la rama de Turingia de AfD es particularmente radical y la puso bajo vigilancia oficial hace más de dos años como un grupo “extremista de derecha probado”.

A Knoth no le molesta que AfD esté bajo vigilancia por sus vínculos con extremistas de extrema derecha.

“Fue elegido democráticamente y no encuentro nada ofensivo al respecto”, dijo.

Knoth espera que AfD adopte un enfoque de orden público, frene la inmigración y haga que Alemania sea un lugar seguro.

Abordar la migración y combatir el crimen no son temas que pertenezcan a la descripción del trabajo de un administrador local del condado, pero Robert Sesselmann, de AfD, hizo una campaña exitosa sobre estos temas.

La segunda vuelta electoral en el condado de Sonneberg el mes pasado enfrentó a Sesselmann con su rival de centroderecha Jürgen Köpper. Las cifras oficiales mostraron que Sesselmann ganó por 52,8% contra 47,2%.

Sonneberg tiene una población relativamente pequeña de 56,800 habitantes, pero la victoria fue un hito simbólico para la AfD.

El desempleado Radoslaw Schneider, de 39 años, también espera que las cosas mejoren ahora que Sesselmann está a cargo. Dijo que AfD “cree que también se debe hacer algo por los alemanes”, y que los extranjeros ya no deberían recibir un trato preferencial, lo que sucederá ahora con AfD en el poder, piensa.

Alternativa para Alemania ingresó por primera vez al parlamento nacional en 2017 luego de una campaña contra los inmigrantes en respuesta a la llegada masiva de refugiados a Europa.

Ahora que tiene una década, el partido ha estado en las encuestas a niveles récord a nivel nacional con entre 18% y 20% de apoyo.

Mientras tanto, la coalición de gobierno del canciller de centroizquierda Olaf Scholz con los ecologistas Verdes y los Demócratas Libres proempresariales enfrenta fuertes vientos en contra por la alta inmigración , un plan para reemplazar millones de sistemas de calefacción domésticos y una reputación de luchas internas, mientras que la inflación sigue siendo alta.

El líder de AfD en Turingia, Björn Höcke , ha adoptado puntos de vista revisionistas del pasado nazi de Alemania. En 2018, calificó el memorial del Holocausto en Berlín como un "monumento de la vergüenza" y pidió a Alemania que realizara un "giro de 180 grados" en lo que respecta a la forma en que recuerda su pasado.

A principios de la década de 1930, Turingia fue una de las primeras bases de poder del Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler.

Hoy en día, la AfD atrae especialmente a la gente de los estados del este, antes comunistas y menos prósperos, como Turingia.

La pandemia de coronavirus, la guerra de Rusia en Ucrania y la afluencia de cientos de miles de refugiados ucranianos a Alemania también han contribuido al éxito de AfD, dijo Katharina König-Preuss, legisladora estatal del partido La Izquierda en Turingia, durante una entrevista en el parlamento estatal. en Érfurt.

AfD ha estado echando la culpa de muchos problemas directamente a los inmigrantes o al gobierno nacional, dijo.

“Diría que gran parte de estas narrativas racistas, que no se corresponden en absoluto con la realidad, ahora han calado en una parte más grande de la población de Alemania Oriental”, dijo König-Preuss, quien es uno de los críticos más abiertos. de la AfD y ha recibido varias amenazas de muerte.

Scholz trató de restar importancia al reciente ascenso de los populistas de extrema derecha.

“Alemania ha sido una democracia fuerte durante mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo Scholz a los periodistas en Berlín la semana pasada cuando le preguntaron qué estaba haciendo para evitar un resurgimiento del fascismo 77 años después de la caída de Hitler.

Fue el gobierno nazi de Alemania, que condujo al asesinato de 6 millones de judíos europeos y otros, y más de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, lo que le da noches de insomnio a Kramer.

“Cuando observo este desarrollo en Alemania, el país donde el asesinato masivo industrial fue llevado a la perfección, entonces esto es diferente de todos los demás países”, dijo.

En otoño de 2024 habrá elecciones estatales en Turingia. La AfD lidera las encuestas con más del 30%.

Si AfD, que en la actualidad todavía es rechazado por todos los demás partidos principales en Alemania, se convierte en parte del gobierno estatal, entonces Kramer, que es judío, dejará el país con su familia.

“Hemos visto antes en la historia a dónde puede llevar eso”, dijo. “Y debo confesar honestamente que no tengo ningún deseo de esperar a que vuelva a ocurrir”.