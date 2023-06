El acuerdo de Bielorrusia para acoger al líder de Wagner lo coloca en un país aún más represivo

El jefe de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin, era conocido por desafiar desenfrenada y profanamente a la autoridad incluso antes del intento de rebelión que montó el sábado. El supuesto acuerdo para exiliarse en Bielorrusia lo colocaría en un país donde tal comportamiento es aún menos aceptable que en su tierra natal.

Prigozhin estuvo inusualmente silencioso el domingo cuando sus fuerzas del ejército privado de Wagner se retiraron de las ciudades rusas después de que el Kremlin anunciara que había aceptado partir hacia Bielorrusia; no está claro si realmente está allí.

¿Qué encontrará Prigozhin en Bielorrusia?

Según los informes , el presidente de Bielorrusia , Alexander Lukashenko, negoció el acuerdo, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el sábado que Lukashenko “ha estado familiarizado con el Sr. Prigozhin durante mucho tiempo, al menos 20 años”.

Pero las formas inconformistas de Prigozhin están en desacuerdo con la dura represión de la disidencia y los medios independientes de Lukashenko.

En el poder desde 1994, el líder que a menudo se llama “el último dictador de Europa” lanzó una brutal represión de las protestas de 2020 contra su gobierno. Cientos fueron condenados a largas penas de prisión, incluido el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski .

Bajo Lukashenko, Bielorrusia se unió casi umbilicalmente a la vecina Rusia, acordando formar un “estado de unión” aún en progreso. Aunque no se sabe que el ejército de Bielorrusia haya participado en la guerra de Rusia contra Ucrania, el país permite que Rusia establezca allí tropas que han luchado en Ucrania e hicieron un trato este año para el despliegue de armas nucleares tácticas rusas . Lukashenko es un aliado vehemente del presidente ruso Vladimir Putin.

La postura de Prigozhin hacia el líder del Kremlin es más turbia. Incluso cuando sus combatientes se dirigieron rápidamente hacia Moscú el sábado, Prigozhin no criticó a Putin directamente y, en cambio, afirmó que su objetivo era expulsar al establecimiento de defensa ruso, al que denunció como corrupto e incompetente, quejándose de que socavaba sus fuerzas que luchan en Ucrania.

¿Qué sigue para Prigozhin?

“Todavía no está claro qué va a hacer Lukashenko con Prigozhin. Creo que ellos mismos no se entienden”, dijo a The Associated Press la líder opositora bielorrusa exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya .

“Lukashenko una vez más ha convertido a Bielorrusia en rehén de los juegos y las guerras de otras personas. De ninguna manera es un pacificador”, dijo Tsikhanouskaya.

“Prigozhin se va a Bielorrusia no significa que Prigozhin se quedará allí. No tiene nada que hacer en Bielorrusia: llegar, exhalar, usar el corredor y seguir adelante”, dijo Artem Shraibman, un analista político bielorruso ahora exiliado en Polonia.

¿Qué sigue para Wagner?

El acuerdo de Bielorrusia elimina el control de Prigozhin sobre Wagner, pero no está claro si alguno de sus combatientes lo seguiría a Bielorrusia, ya sea por un sentido de lealtad o por la consternación de ser absorbidos por el ejército ruso como soldados contratados.

“Este personal podría potencialmente firmar contratos con el Ministerio de Defensa de forma individual, desmovilizarse en Rusia… (o) viajar a Bielorrusia de alguna manera”, dijo el grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra en su informe sobre la rebelión fallida.

Si en Bielorrusia, habría preocupaciones sobre si podrían tener acceso a las armas nucleares del campo de batalla ruso. Dmitry Medvedev, el subjefe del consejo de seguridad de Rusia, estaba preocupado de que obtuvieran el control de las armas rusas mientras se desataba el levantamiento el sábado.

“El mundo estará al borde de la destrucción” si los wagnerianos obtienen armas nucleares, advirtió Medvedev.