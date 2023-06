El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este jueves de que la situación que está sufriendo Canadá con los incendios que han llegado a afectar al aire en Estados Unidos "están en línea con las advertencias de especialistas en clima".

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha explicado que, aunque todavía no se ha realizado ningún estudio que vincule los incendios forestales al cambio climático causado por el hombre, las condiciones en el país norteamericano "son coherentes con lo que los expertos en clima y científicos han estado advirtiendo, que es que dados los cambios de temperatura, la estación seca, ahora vemos un aumento de los incendios".

"La primavera ha sido más seca y dura en Canadá, en el oeste de Canadá, y en otros lugares que antes", ha indicado el portavoz del secretario general en una rueda de prensa.

Así, Dujarric ha mencionado que Guterres ha "estado recordando constantemente" la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, empezando por no explotar las nuevas minas de carbón, no construir nuevas centrales, no excavar nuevas minas, y pasar a una transición con energías más limpias, con el fin de mantener el objetivo del calentamiento global en 1,5 grados.

Al ser preguntado sobre si el secretario general sigue creyendo que se puede alcanzar dicho objetivo, el portavoz ha indicado que "todavía tenemos que mantener viva la esperanza". "Pero eso exige redoblar los esfuerzos y el compromiso político de los gobiernos y el sector privado", ha manifestado.

Guterres denunció el miércoles con una imagen desde las alturas del edificio de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, con la imagen del cielo parcialmente cubierto por la neblina causada por el humo, "la necesidad urgente de reducir el riesgo de incendios forestales".

"Podemos sentir el deterioro de la calidad del aire a medida que el humo de los incendios forestales en Canadá se desplaza hacia el sur", señaló en sus redes sociales, instando a "hacer las paces con la naturaleza".

El alcalde neoyorkino, Eric Adams, alertó de la calidad del aire, que seguiría "deteriorándose a lo largo del día", por lo que solicitó a la población a utilizar mascarillas, especialmente "a los niños, población de más edad y personas con problemas respiratorios o cardiacos". También propuso limitar en la medida de lo posible las actividades en el exterior.

Canadá, que ha sufrido este año la quema de cuatro millones de hectáreas por incendios forestales, tenía registrados el martes más de 400 fuegos. El clima seco y los fuertes vientos han contribuido a la expansión de las partículas hacia Estados Unidos, procedentes principalmente de Quebec y Nueva Escocia.