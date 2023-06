Decenas de personas transgénero en Florida recurrieron a la financiación colectiva para ayudarlos a salir del estado después de la aprobación de una nueva legislación dirigida a la comunidad LGBTQ+, incluida una ley que restringe el acceso a la atención de afirmación de género para adultos y lo prohíbe para menores de edad.

Para Sage Chelf, la decisión de irse no se sintió como una opción, pero no tenía los fondos para cubrir una mudanza. La mujer trans de 30 años, que vive en el área de Orlando, estaba a punto de quedarse sin un medicamento cuando descubrió que la clínica que le había recetado la terapia hormonal estaba terminando todo tratamiento para pacientes trans.

“No quiero volver a ser la persona que me vi obligada a ser en ese momento”, dijo Chelf, sobre los años antes de su transición en 2021. “Fue un momento muy oscuro en mi vida. Preferiría simplemente no estar vivo, supongo, y luego tener que volver a vivir y no ser trans”.

Chelf fue una de las docenas que hicieron un pedido de donaciones en línea, diciendo que necesitaban ayuda para salir de Florida en anticipación o en reacción a una ley que entró en vigencia el 17 de mayo. Además de prohibir el cuidado de afirmación de género para menores transgénero, la ley coloca nuevos restricciones a los adultos que buscan tratamiento.

La cantidad de personas que buscan ayuda en línea es una fracción de los 94,900 adultos transgénero que se estima que viven en Florida según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, que analizó encuestas basadas en la población a nivel estatal. Muchos, si no la mayoría, se quedarán.

No todas las personas trans buscan intervenciones médicas. Pero para quienes lo hacen, perder el acceso a la terapia hormonal o interrumpir otros cuidados puede ser devastador para su salud mental. Con el tiempo, pueden perder algunas de las características sexuales generadas por las hormonas.

Chelf, que trabaja como agente de arrendamiento en Orlando, calculó que necesitaría $2,500 para cubrir el costo de mudarse y encontrar un nuevo trabajo. Se sorprendió al recaudar más de $3,000 en línea en menos de dos semanas.

“Tenía la impresión de que nadie realmente va a donar, la gente va a pensar que solo estoy tratando de que me guste, obtener dinero gratis”, dijo.

La gente ha donado $200,000 desde enero para recaudar fondos en GoFundMe iniciados por personas trans que buscan irse de Florida, según datos de la plataforma. Jalen Drummond, directora de asuntos públicos de GoFundMe, dijo que la plataforma de recaudación de fondos en línea experimentó un aumento del 39 % de abril a mayo en la cantidad de eventos de recaudación de fondos creados para ayudar a las personas trans a abandonar el estado debido a los cambios en las leyes.

Eso sigue siendo una miseria en términos de donaciones benéficas en general, pero tiene un gran impacto para personas como Chelf. Tal ayuda mutua ayuda a compensar la falta de financiación general de las organizaciones sin fines de lucro que sirven a la comunidad LGBTQ+.

Un estudio reciente encontró que esas organizaciones recibieron el 0.13% de los $426 mil millones en donaciones benéficas generales en 2019, el año más reciente en el que estuvieron disponibles los datos del IRS sobre donaciones a organizaciones exentas de impuestos.

Una de las razones de esa baja cifra es que muchas organizaciones sin fines de lucro que atienden principalmente a la comunidad LBGTQ+ son organizaciones pequeñas de base que no tienen mucha capacidad de recaudación de fondos, dijo Una Osili, directora asociada de investigación y programas internacionales en la Escuela de Familia Lilly de la Universidad de Indiana. de Filantropía. Tiene la esperanza de que la investigación de la escuela pueda ser un recurso tanto para los donantes como para las organizaciones sin fines de lucro que buscan financiamiento adicional.

El informe no analiza los fondos intercambiados directamente entre individuos. Sin embargo, Elise Colomer-Cheadle, directora de desarrollo de Outright International, dijo que es probable que los más vulnerables de la comunidad LBGTQ+ (personas mayores, residentes rurales, inmigrantes y personas trans) no tengan satisfechas sus necesidades.

“Si bien su movimiento es el más grande que haya existido históricamente en los últimos 55 años, aún no es lo suficientemente grande como para satisfacer todas las necesidades de esta población en el contexto de una oposición muy bien financiada y muy llena de odio”, dijo Colomer-Cheadle. , cuya organización aboga por los derechos humanos de las personas y poblaciones LGBTQ+ en todo el mundo.

“Hay una sensación de: la oposición busca sangre y nuestras vidas están en juego”, dijo. “Y si no damos un paso adelante por nosotros mismos, es posible que nadie más lo haga. Es un momento muy, muy aterrador”.

La Campaña por la Igualdad del Sur, que aboga por la comunidad LGBTQ+, otorga subvenciones directas de $500 a las familias de menores transgénero en todo el sur y a adultos transgénero en Florida. Está cerca de alcanzar su meta de recaudar $250,000 en fondos adicionales para distribuir este año, dijo Jasmine Beach-Ferrara, directora ejecutiva de la organización.

“Tenemos gente que se acerca de la nada, varias veces a la semana y dice: 'Oye, nunca antes me había conectado con tu organización. Organizaré una recaudación de fondos para ti mañana por la noche a miles de kilómetros de aquí. Te enviaré el dinero. Eso es bastante increíble”. Dijo Beach-Ferrara.

Chelf espera mudarse a Illinois y vivir con su novia. Las donaciones a su GoFundMe le han devuelto la fe en la humanidad.

“Creo que todos son conscientes de lo grave que es la situación en realidad”, dijo.