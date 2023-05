Cadáver de monja

Cientos de personas acudieron en masa a un pequeño pueblo en Missouri esta semana y vieron por última vez a una monja negra cuyo cuerpo apenas se ha descompuesto desde 2019. Algunos dicen que es un signo de santidad en el catolicismo, mientras que otros dicen que la falta de descomposición puede no ser tan raro como la gente piensa.

La hermana Wilhelmina Lancaster fue exhumada en abril, según un comunicado de los Benedictinos de María, Reina de los Apóstoles, en Gower, Missouri.

Las monjas se habían estado preparando para la adición de un santuario de San José, y eso involucró “el nuevo entierro de los restos de nuestra amada fundadora, la hermana Wilhelmina”, dice el comunicado.

Cuando exhumaron a Lancaster, les dijeron que solo esperaran huesos, ya que la habían enterrado en un simple ataúd de madera sin ningún embalsamamiento hace cuatro años.

En cambio, descubrieron un cuerpo intacto y “un hábito religioso perfectamente conservado”, dice el comunicado. Las monjas no tenían la intención de publicar el descubrimiento, pero alguien publicó un correo electrónico privado y "la noticia comenzó a correr como la pólvora".

Los voluntarios y las fuerzas del orden locales ayudaron a manejar las multitudes en la ciudad de aproximadamente 1.800 personas, ya que personas de todo el país lo visitaron para ver y tocar el cuerpo de Lancaster.

“Fue bastante sorprendente”, dijo Samuel Dawson, quien es católico y visitó Kansas City con su hijo la semana pasada. “Fue muy pacífico. Simplemente muy reverente.

Dawson dijo que había unos cientos de personas cuando visitó y que vio muchos autos fuera del estado.

A los visitantes se les permitió tocarla, dijo Dawson, y agregó que las monjas “querían hacerla accesible al público... porque en la vida real, siempre fue accesible para las personas”.

El monasterio dijo en un comunicado que el cuerpo de Lancaster será colocado en un santuario de vidrio en su iglesia el lunes. Los visitantes aún podrán ver su cuerpo y sacar tierra de su tumba, pero no podrán tocarla.

La Diócesis de Kansas City-St. Joseph también emitió un comunicado.

“La condición de los restos de la hermana Wilhelmina Lancaster comprensiblemente ha generado un interés generalizado y ha planteado preguntas importantes”, dijo la diócesis. “Al mismo tiempo, es importante proteger la integridad de los restos mortales de la hermana Wilhelmina para permitir una investigación exhaustiva”.

“La incorruptibilidad se ha verificado en el pasado, pero es muy raro. Existe un proceso bien establecido para perseguir la causa de la santidad, pero aún no se ha iniciado en este caso”, agregó la diócesis.

Los Benedictinos de María, Reina de los Apóstoles, también dijeron que Lancaster aún no ha alcanzado el mínimo requerido de cinco años desde la muerte para que comience el proceso de santificación.

Rebecca George, instructora de antropología en la Universidad de Western Carolina en Carolina del Norte, dijo que la falta de descomposición del cuerpo podría no ser tan rara como la gente espera.

George dijo que la "momificación" de cuerpos sin embalsamar es común en las instalaciones de la universidad y que los cuerpos podrían conservarse durante muchos años, si se les permite.

Los ataúdes y la ropa también ayudan a preservar los cuerpos, dijo.

“Normalmente, cuando enterramos personas, no las exhumamos. No podemos verlos dentro de un par de años”, dijo George. “Con 100 años, puede que no quede nada. Pero cuando te quedan unos pocos años, esto no es inesperado”.