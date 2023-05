¿Cómo será la temporada de huracanes en el Atlántico?

Dos gigantes climáticos enfrentados, uno natural y otro con huellas dactilares humanas, se enfrentarán este verano para determinar qué tan tranquila o caótica será la temporada de huracanes en el Atlántico.

Se está gestando El Niño y el evento climático natural reduce drásticamente la actividad de los huracanes. Pero al mismo tiempo, el calor oceánico récord está burbujeando en el Atlántico, en parte avivado por el cambio climático causado por el hombre por la quema de carbón, petróleo y gas, y proporciona combustible para las tormentas.

Muchos meteorólogos no están seguros de qué titán meteorológico ganará el enfrentamiento de verano porque este escenario no ha sucedido antes en esta escala. Así que la mayoría de ellos están pidiendo un empate cercano, algo en la media. Y eso incluye a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que dice que hay un 40 % de probabilidad de una temporada casi normal, un 30 % de probabilidad de una temporada por encima del promedio y un 30 % de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal.

La agencia federal anunció el jueves su pronóstico de 12 a 17 tormentas con nombre, de cinco a nueve que se convertirán en huracanes y de una a cuatro en huracanes mayores con vientos superiores a 110 mph. Lo normal es 14 tormentas con nombre, siete se convierten en huracanes y tres de ellos en grandes huracanes.

No importa cuántas tormentas se formen, los meteorólogos y los funcionarios de desastres les recuerdan a los residentes costeros de EE. UU. desde Texas hasta Nueva Inglaterra y a las personas en el Caribe y América Central que solo se necesita un huracán para ser una catástrofe si te golpea.

"Eso es realmente a lo que se reduce: ¿Cuál va a ganar o simplemente se cancelan entre sí y terminas con una temporada casi normal?" dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. “Los respeto a ambos”.

Las dos fuerzas no podrían ser más opuestas.

El Niño es un calentamiento temporal natural del Pacífico que ocurre cada pocos años y cambia el clima en todo el mundo. Los modelos climáticos predicen que a medida que el mundo se calienta, El Niño se vuelve más fuerte .

Décadas de observación muestran que, en general, el Atlántico es más tranquilo con menos tormentas durante los años de El Niño . Las aguas más cálidas de El Niño hacen que el aire más cálido sobre el Pacífico llegue más arriba en la atmósfera, lo que influye en los vientos y crea fuertes vientos en los niveles superiores que pueden decapitar las tormentas y matarlas, dijo Klotzbach. Se llama cizalladura del viento.

Los efectos de El Niño no son directos y “no es tan directo como un océano muy cálido”, dijo Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami.

El Atlántico, especialmente el que abraza la costa africana en el extremo este, donde se forman las tormentas, es de 3,6 a 5,4 grados (1 a 2 grados Celsius) más cálido que el promedio de los últimos 30 años y es el más cálido en esta época del año. , dijo Klotzbach. Las cálidas aguas del Atlántico no solo hacen que las tormentas sean más fuertes y más capaces de resistir la cizalladura de El Niño, sino que también crean un viento en dirección opuesta en el nivel superior que podría contrarrestar a El Niño.

“Está comenzando a superar al 2010 por un margen decente, lo cual es preocupante porque el 2010 fue muy caluroso”, dijo Klotzbach.

“Las temperaturas oceánicas anormalmente cálidas sin duda tienen una huella humana en ellas”, dijo el ex científico de huracanes de la NOAA Jim Kossin, ahora de la firma de riesgos The Climate Service.

Los científicos ni siquiera tienen años anteriores que parezcan iguales para ayudar a descubrir qué sucederá, dijeron Klotzbach y McNoldy.

Entonces, ¿quién va a ganar entre El Niño y los océanos calientes?

“Sé que no es una respuesta satisfactoria decir 'simplemente no lo sabemos', pero no lo sabemos”, dijo la profesora de ciencias atmosféricas de la Universidad de Albany, Kristen Corbosiero.

El pionero en el campo, el estado de Colorado, pronostica 13 tormentas con nombre ligeramente por debajo de lo normal, seis huracanes y dos de ellos se convertirán en importantes. Todos, excepto un puñado de casi dos docenas de equipos y modelos de pronóstico privados, universitarios y gubernamentales, prevén una temporada de huracanes en el Atlántico casi normal con entre seis y ocho huracanes.

Pero también cubren sus apuestas.

“AccuWeather espera una temporada casi normal o ligeramente por debajo de lo normal debido al inicio de El Niño”, dijo el meteorólogo senior de huracanes de AccuWeather, Dan Kottlowski, quien luego agregó que el Atlántico cálido complica todo. “Debido a la extensión de agua tibia, todavía hay una probabilidad mayor de lo normal de que un huracán de alto impacto afecte a los EE. UU. esta temporada”.

La Universidad de Arizona observa las mismas dos fuerzas en conflicto y ve un resultado diferente, pronosticando nueve huracanes más altos de lo normal, 19 tormentas con nombre y cinco huracanes importantes porque espera que "el lado del Atlántico sea dominante, lo que lleva a un muy activo temporada”, dijo el profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Arizona, Xubin Zeng.

Los meteorólogos se quedaron sin nombres durante un récord de 30 tormentas con nombre en el Atlántico en 2020 y con 21 tormentas en 2021 . El año pasado fue normal . La Tierra tuvo La Niña durante los últimos tres años, lo que generalmente aumenta la actividad de huracanes en el Atlántico. La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre.

McNoldy dijo que este verano puede ser más tranquilo en el Caribe, donde la cizalladura de El Niño puede tener más influencia, pero más activo en las Bermudas y la costa este de EE. UU. al norte del Caribe, donde El Niño no es tan potente.

El azar juega un papel importante, dijo Kossin: "Es un poco como tirar los dados pero con la suma (océano cálido) y la resta (El Niño) de pesos a los dados".