La agencia AP se lleva dos premios Pulitzer por su cobertura de la guerra en Ucrania

La agencia estadounidense Associated Press (AP) fue distinguida este lunes con dos premios Pulitzer, incluido el considerado más importante de todos, por su cobertura de la guerra en Ucrania.

AP se llevó el premio principal -el de Servicio Público- por el trabajo de sus periodistas durante el sitio de la ciudad de Mariupol y el de Fotografía de Noticias de Última Hora por la labor de sus fotógrafos en las primeras semanas del conflicto.

Entre los distinguidos este año figuran también otros grandes medios estadounidenses como The Wall Street Journal, por un trabajo de investigación sobre conflictos de intereses en agencias federales; The New York Times, por su cobertura en Ucrania, y The Washington Post, por las informaciones de una de sus periodistas sobre las restricciones al derecho al aborto.