¡Tiempo de la función! Reino Unido se alista para la coronación del rey Carlos III

Se cambió el tamaño de la corona. Las tropas se preparan para la mayor procesión militar en 70 años. El Gold State Coach está listo para rodar.

Ahora es el momento del espectáculo.

El rey Carlos III será coronado el sábado en la Abadía de Westminster en un evento lleno de toda la pompa que Gran Bretaña puede reunir.

Los clérigos envueltos entregarán los símbolos medievales de poder: la vara, el cetro y el orbe. Bandas de música y soldados con sombreros de piel de oso desfilarán por las calles. Y es de suponer que el nuevo rey y la reina terminarán el día en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar a la multitud que los vitorea.

Pero no te desanimes demasiado. Hay un propósito detrás de la pompa: reforzar los cimientos de la corona y mostrar que el pueblo del Reino Unido todavía apoya a su monarca.

El historiador real Robert Lacey compara el evento con una elección presidencial de EE. UU. y una inauguración todo en uno: una celebración y una prueba de cómo el público ve al nuevo soberano.

“Obviamente, el rey no está sujeto a votación y, por lo tanto, estos grandes rituales públicos son lo más cerca que la gente de la realeza llega a ese tipo de prueba”, dijo Lacey, autora de “Battle of Brothers: William & Harry — the Inside Story of a Family in Tumulto." “Su propósito básico es atraer la lealtad y el interés de los británicos para demostrar que la multitud afuera del Palacio de Buckingham saluda en el balcón”.

Pero, aunque las pantallas de televisión de todo el mundo se llenarán de fanáticos que ondearán banderas, la coronación de Carlos llega en un momento difícil para la realeza.

Las encuestas de opinión muestran que el apoyo a la monarquía se ha debilitado con el tiempo. Gran Bretaña está atrapada por una inflación de dos dígitos que está erosionando el nivel de vida y haciendo que algunas personas cuestionen el costo de la coronación. Y la familia real está dividida por la controversia ya que el hijo menor de Carlos, el príncipe Harry, lanza críticas desde su base en el sur de California.

Más fundamentalmente, algunos en la sociedad cada vez más diversa de Gran Bretaña quieren un nuevo examen de los vínculos de la monarquía con el comercio de esclavos africanos y su papel en el antiguo Imperio Británico, que gobernó gran parte de Asia, África y el Caribe.

Kehinde Andrews, profesor de Estudios Negros en la Universidad de la ciudad de Birmingham, cuestiona si el pueblo de Gran Bretaña y el sucesor del Imperio, la Commonwealth, realmente quieren a un hombre blanco de 74 años como su representante.

“Si esa no es la celebración más grande de la supremacía blanca, no puedo pensar en qué lo es, especialmente cuando piensas en los largos, la pompa, las joyas y todas estas cosas, ¿verdad?”. Andrews dijo de la coronación. “Entonces, si realmente hablabas en serio sobre decir, mira, queremos un futuro antirracista, no hay absolutamente ningún lugar para esta terrible institución”.

El rey ha tratado de abordar algunas de esas preocupaciones prometiendo abrir los archivos reales a los investigadores que estudien los vínculos de la familia con la esclavitud.

Pero la coronación será un esfuerzo más amplio y simbólico para mostrar que la monarquía todavía tiene un papel que desempeñar.

La coronación de Carlos y Camila, la reina consorte, contará con muchos de los elementos de las coronaciones pasadas: los himnos, las oraciones, la unción con aceites, todos los cuales están diseñados para recordar al mundo la historia, la tradición y el misterio encarnados por La monarquía.