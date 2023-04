"Como un terremoto": Estacionamiento colapsa en Nueva York dejando un muerto y cinco heridos

Un estacionamiento se derrumbó el martes en el distrito financiero del bajo Manhattan, matando a un trabajador, hiriendo a cinco y aplastando autos mientras los pisos de concreto caían uno encima del otro como una pila de panqueques, dijeron las autoridades.

El video de un transeúnte mostró autos colgando precariamente de un piso superior torcido del edificio de tres pisos, y las personas cercanas describieron un estruendo temible, seguido de gritos.

“Se sintió como un terremoto”, dijo Liam Gaeta, estudiante de la cercana Universidad Pace. Otros estudiantes describieron haber visto autos cayendo en el edificio.

Las autoridades dijeron que un trabajador quedó atrapado en un piso superior y fue rescatado a través de un techo vecino.

El garaje se derrumbó alrededor de las 4 p. m., a pocas cuadras del ayuntamiento y el puente de Brooklyn, y aproximadamente a media milla (0,8 km) de la Bolsa de Valores de Nueva York.

El colapso dejó el edificio “completamente inestable”, dijo el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa. Los bomberos tuvieron que retirarse debido al peligro y, en cambio, realizaron búsquedas con un dron y un perro robótico, dijo el jefe de operaciones del Departamento de Bomberos, John Esposito.

El edificio estaba “totalmente derrumbado, colapsado hasta el piso del sótano”, dijo el comisionado interino de Edificios, Kazimir Vilenchik.

William Flashnick, de 19 años, estaba en un salón de clases de Pace cuando él y un amigo creyeron haber escuchado una explosión y corrieron hacia una ventana para mirar. Cuando abrieron la ventana, una columna de polvo espeso se elevó en el aire.

Cuando se aclaró, miraron hacia el estacionamiento, donde los autos estaban hechos pedazos y una plataforma de estacionamiento superior se había resquebrajado.

Flashnick inicialmente se preocupó por toda su vida. Uno de sus primeros pensamientos fue sobre el World Trade Center, que se cierne sobre el vecindario.

“Nos asustamos. Dada la historia de este lugar, da un poco de miedo”, dijo.

