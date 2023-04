Ucrania promete investigar video de decapitación de soldado

AP

Kiev, Ucrania

Ucrania prometió el miércoles investigar un video grotesco que circula en redes sociales y supuestamente muestra la decapitación de un soldado ucraniano.

El video, que circuló rápidamente, provocó indignación en el gobierno ucraniano. El Kremlin lo calificó de “horrrible”, pero dijo que debía ser verificado.

The Associated Press no pudo verificar la autenticidad del video, ni el lugar ni la fecha de la filmación.

El vídeo parece mostrar a un hombre en un uniforme verde de combate con un brazalete amarillo como los que usan los combatientes ucranianos. Se escucha su grito antes que otro hombre en uniforme de camuflaje lo decapita con un cuchillo.

Un tercer hombre alza un chaleco antibalas que aparentemente pertenece al hombre al que están decapitando. Los tres hombres hablan en ruso.

Desde que invadieron Ucrania hace más de un año, las fuerzas rusas han cometido abusos y supuestos crímenes de guerra, según Naciones Unidas, grupos defensores de los derechos humanos y lo que ha descubierto The Associated Press en sus reportajes.

El Kremlin niega haber cometido crímenes de guerra o atacado a civiles.

También se ha acusado de abusos a las tropas ucranianas, y el año pasado Kiev dijo que investigaría videos publicados online que según Moscú muestran a soldados rusos que aparentemente trataban de rendirse.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenksyy dijo que no olvidarían la violencia en el video más reciente, y que las fuerzas rusas deberán responder por tales actos.

“Todos deben reaccionar, cada líder. No piensen que será olvidado, que el tiempo pasará”, dijo en un video publicado en su canal oficial de Telegram. Calificó a los soldados rusos de “bestias”.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que es necesario verificar exhaustivamente el “horrible” video, incluso su autenticidad.

“En el mundo de falsedades en que vivimos, se debe verificar la autenticidad de la filmación”, dijo en conferencia de prensa telefónica.