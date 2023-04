Atacante de Louisville transmitió en vivo el tiroteo que mató a 5

AP

Kentucky, Estados Unidos

Un empleado bancario de Louisville armado con un rifle abrió fuego en su lugar de trabajo el lunes por la mañana y mató a cinco personas , incluido un amigo cercano del gobernador de Kentucky, mientras transmitía el ataque en vivo en Instagram, dijeron las autoridades.

La policía llegó cuando todavía se estaban disparando dentro del Old National Bank y mató al tirador en un intercambio de disparos, dijo la jefa del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel. El alcalde de la ciudad, Craig Greenberg, calificó el ataque como “un acto malvado de violencia dirigida”.

El tiroteo, el decimoquinto asesinato en masa en el país este año, se produce apenas dos semanas después de que un exalumno matara a tres niños y tres adultos en una escuela primaria cristiana en Nashville, Tennessee, a unos 260 kilómetros (160 millas) al sur. El gobernador de ese estado y su esposa también tuvieron amigos asesinados en ese tiroteo.

En Louisville, el jefe identificó al tirador como Connor Sturgeon, de 25 años, quien dijo que estaba transmitiendo en vivo durante el ataque.

“Es trágico saber que ese incidente estuvo ahí afuera y fue capturado”, dijo.

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, dijo en un comunicado que “eliminó rápidamente la transmisión en vivo de este trágico incidente esta mañana”.

Las empresas de redes sociales han impuesto reglas más estrictas en los últimos años para prohibir el contenido violento y extremista. Han establecido sistemas para eliminar publicaciones y transmisiones que violan esas restricciones, pero material impactante como el tiroteo de Louisville continúa filtrándose por las grietas, lo que llevó a los legisladores y otros críticos a arremeter contra la industria de la tecnología por las políticas de moderación y salvaguardas descuidadas.

Un hombre que huyó del edificio durante el tiroteo le dijo a WHAS-TV que el tirador abrió fuego con un rifle largo en una sala de conferencias en la parte trasera del primer piso del edificio.

“Quienquiera que estuviera a mi lado recibió un disparo, tengo sangre”, dijo a la estación de noticias, señalando su camisa. Dijo que huyó a una sala de descanso y cerró la puerta.

Nueve personas, incluidos dos policías, fueron atendidas por lesiones, dijo la portavoz del Hospital de la Universidad de Louisville, Heather Fountaine, en un correo electrónico. Uno de los heridos, identificado como Deana Eckert, de 57 años, murió más tarde, dijo la policía el lunes por la noche.

Uno de los oficiales heridos, Nickolas Wilt, de 26 años, se graduó de la academia de policía el 31 de marzo. Estaba en estado crítico después de recibir un disparo en la cabeza y someterse a una cirugía, dijo el jefe de policía. Al menos tres pacientes habían sido dados de alta.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que perdió a uno de sus amigos más cercanos en el tiroteo.

“Tommy Elliott me ayudó a construir mi carrera de abogado, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos sobre cómo ser un buen padre”, dijo Beshear, con la voz trémula por la emoción. “Es una de las personas con las que más hablé en el mundo, y muy pocas veces hablábamos de mi trabajo. Era un amigo increíble”.

También murieron en el tiroteo Josh Barrick, Jim Tutt y Juliana Farmer, dijo la policía.

“Estas son personas insustituibles e increíbles que un terrible acto de violencia nos arrancó a todos”, dijo el gobernador.