El plan de píldoras abortivas es aprobado por la Legislatura de Kansas; veto esperado

AP

Kansas

Los opositores al aborto impulsaron un proyecto de ley en la Legislatura de Kansas la madrugada del viernes para exigir que los proveedores informen a las pacientes que un aborto con medicamentos se puede “revertir” una vez que comienza, una medida que podría enfrentar un desafío judicial estatal si sus partidarios puede superar el esperado veto del gobernador.

Los legisladores republicanos impulsaron el proyecto de ley a pesar de que los expertos cuestionan las afirmaciones de los opositores al aborto sobre los abortos con medicamentos. Los demócratas argumentan que la medida desafía una votación estatal decisiva en agosto que afirma el derecho al aborto. La gobernadora demócrata Laura Kelly vetó una medida similar en 2019.

Kansas ha sido un caso atípico en cuanto al aborto entre los estados con legislaturas controladas por el Partido Republicano porque su clima legal y político no permitirá la prohibición del aborto, a pesar del fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en junio de 2022 de que los estados pueden prohibir el aborto . La Corte Suprema de Kansas dictaminó en 2019 que el acceso al aborto es una cuestión de autonomía corporal y un derecho "fundamental" según la constitución estatal, y la votación del año pasado fue para rechazar la eliminación de esa protección.

“La gente de Kansas ha hablado”, dijo la representante estatal Christina Haswood, demócrata de la comunidad liberal de Lawrence, en el noreste de Kansas, hogar del campus principal de la Universidad de Kansas, durante el breve debate del viernes. “No quieren que toquemos nada sobre el aborto”.

Los legisladores republicanos y los grupos contra el aborto sostienen que la votación del año pasado no excluye restricciones "razonables". Sostienen que la medida de “reversión de la píldora abortiva” solo asegura que los pacientes tengan información.

“Deben estar bien informados sobre lo que puede suceder”, dijo la representante estatal republicana Susan Humphries, de Wichita, durante un debate sobre el tema la semana pasada.

Los votos para la versión final del proyecto de ley fueron 80-38 en la Cámara y 26-11 en el Senado. En ambas cámaras, los opositores al aborto no alcanzaron las mayorías de dos tercios necesarias para anular un veto, pero suficientes legisladores ausentes podrían haber votado "sí" para que fuera posible anularlo.

Pero incluso entonces, la medida aún podría ser impugnada en los tribunales por proveedores que creen que los obligaría a dar a los pacientes información inexacta. Las demandas han impedido que Kansas haga cumplir una prohibición de 2015 sobre un procedimiento común de aborto en el segundo trimestre y una ley de 2011 que impone reglas adicionales de salud y seguridad para los proveedores de servicios de aborto.

Mientras tanto, los legisladores también aprobaron esta semana un proyecto de ley que trata sobre partos vivos durante ciertos tipos de procedimientos de aborto. Los médicos podrían enfrentar cargos penales o demandas por daños monetarios si son acusados ??de no brindar atención razonable a un bebé nacido vivo durante ciertos tipos de procedimientos de aborto.

Y los legisladores han incluido $2 millones en dólares de impuestos estatales en el próximo presupuesto estatal para centros que brinden asesoramiento prenatal y posparto gratuito y otros servicios, ya que buscan disuadir a las mujeres de abortar. Los opositores al aborto también buscan la creación de un crédito fiscal sobre la renta para los donantes de esos centros, que permite un total de hasta $10 millones al año.

“Esto no se trata del aborto y no se trata de una prohibición. Escuchamos la votación. Lo entendemos”, dijo a sus colegas la presidenta del comité de salud de la Cámara de Representantes, Brenda Landwehr, republicana de Wichita, durante un debate sobre el tema la semana pasada. “También te escuchamos decir que no nos importa y ahora estamos tratando de dar un paso al frente”.

El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología dice que no hay evidencia científica de que el método de "reversión", que implica el uso de la hormona progesterona en lugar del segundo medicamento abortivo, sea seguro o efectivo.

Dos médicos comenzaron a usar el método de "reversión" hace más de 15 años, y los opositores al aborto señalan que la progesterona a menudo se usa para tratar de evitar que las mujeres aborten. Uno de los médicos que participó en un estudio de 2018 dijo que los médicos siguieron a más de 750 mujeres que intentaron revertir los abortos con medicamentos y dijeron que una gran mayoría tuvo éxito.

Los críticos han dicho que el estudio fue defectuoso y no pudo mostrar si las mujeres habrían llevado a término sus embarazos sin progesterona.

“Kansas merece proveedores que sean libres de apegarse a la atención médica basada en hechos y que no estén obligados a difundir mitos científicos”, dijo la representante estatal demócrata Melissa Oropeza, enfermera practicante de Kansas City, durante el debate del viernes.

Pero los opositores al aborto dijeron que no es inapropiado promover lo que es esencialmente un uso no aprobado de la progesterona.

“Diablos, usamos muchas cosas fuera de la etiqueta”, dijo el representante estatal John Eplee, un médico del noreste de Kansas, durante el debate de la semana pasada. "Viagra, sildenafil, se usó como medicamento para la hipertensión pulmonar durante cinco años hasta que descubrieron que todos los pacientes masculinos se despertaban con complicaciones, entre comillas,".