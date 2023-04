Tribunal superior: niña trans puede correr pista de niñas en Virginia Occidental

AP

Washington, Estados Unidos

La Corte Suprema permitió el jueves que una niña transgénero de 12 años de Virginia Occidental siguiera compitiendo en los equipos deportivos femeninos de su escuela secundaria mientras continúa una demanda por una prohibición estatal.

Los jueces se negaron a alterar una orden de la corte de apelaciones que hizo posible que la niña, Becky Pepper-Jackson, siguiera jugando en los equipos de atletismo y campo traviesa de su escuela, donde regularmente termina cerca de la parte trasera del grupo.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas habrían permitido que Virginia Occidental hiciera cumplir su ley contra Pepper-Jackson.

Pepper-Jackson está en medio de la temporada de atletismo al aire libre. Ella había presentado una demanda contra la ley, la Ley Save Women's Sports, que los legisladores de West Virginia adoptaron en 2021 . Un tribunal federal de apelaciones le permitió competir mientras apelaba un fallo de un tribunal inferior que confirmó la ley de Virginia Occidental.

En un comunicado enviado por correo electrónico emitido por el capítulo de West Virginia de la ACLU a The Associated Press el jueves por la noche, Pepper-Jackson dijo: “Estoy muy feliz de que la Corte Suprema haya visto que esta suspensión no era una emergencia. Todavía puedo jugar con mis amigos y compañeros de equipo en el equipo de atletismo. Eso es todo lo que quiero hacer, estar con mis amigos y ser la chica que soy”.

El anuncio del tribunal superior se produjo el mismo día en que la administración de Biden propuso una nueva regla que evitaría que las escuelas y universidades promulguen prohibiciones absolutas a los atletas transgénero, pero permitiría ciertas excepciones para promover la equidad o reducir las lesiones.

Hace dos semanas, el atletismo prohibió a los atletas transgénero participar en competencias internacionales. Virginia Occidental se encuentra entre los 20 estados que prohíben que los atletas transgénero participen en deportes consistentes con su identidad de género, según Movement Advancement Project, un grupo de expertos en derechos pro-LGBTQ.

El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, un republicano, también firmó recientemente una legislación que prohíbe el cuidado de afirmación de género para menores, como parte de un esfuerzo en los estados liderados por republicanos en todo el país para frenar los derechos LGBTQ+ este año.

La ley de West Virginia sobre la competencia deportiva escolar prohíbe a los atletas transgénero de los equipos femeninos. Firmada por la Justicia, la ley define hombre y mujer teniendo en cuenta la “biología reproductiva y la genética al nacer” del estudiante. Se aplica a las escuelas intermedias y secundarias, así como a las universidades.

Según la ley, los atletas masculinos pueden jugar en equipos masculinos o mixtos y las atletas femeninas pueden jugar en todos los equipos.

En una declaración posterior a la acción del tribunal superior, el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo que "está profundamente decepcionado por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos".

Las organizaciones que han respaldado a Pepper-Jackson dijeron que estaban "agradecidas". “Este fue un esfuerzo cruel y sin fundamento para mantener a Becky en el lugar al que pertenece: jugar junto a sus compañeros como compañera de equipo y como amiga”, dijeron en un comunicado conjunto la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de West Virginia y Lambda Legal.

La gran tenista Martina Navratilova se encontraba entre las docenas de atletas que respaldaron a Virginia Occidental en la Corte Suprema, junto con los fiscales generales republicanos en 21 estados.

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Joseph Goodwin, inicialmente prohibió que Virginia Occidental hiciera cumplir su ley y permitió que Pepper-Jackson compitiera en los equipos femeninos mientras el caso continuaba.

Pero Goodwin finalmente descubrió que la ley no viola la Constitución ni el Título IX, la histórica legislación de equidad de género de 1972. Goodwin, una persona designada por el expresidente Bill Clinton, dictaminó que la ley podría permanecer vigente mientras continuaban las apelaciones.

Los abogados de la niña, conocida en la demanda por las iniciales BPJ, apelaron. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. votó 2-1, sin emitir ninguna opinión, para suspender la ley mientras considera el caso.

Los dos jueces de la corte de apelaciones que votaron para suspender la ley fueron Pamela A. Harris, designada por el expresidente Barack Obama, y ??Toby J. Heytens, designado por el presidente Joe Biden. El juez G. Steven Agee, designado por el ex presidente George W. Bush, disintió.

La Corte Suprema no proporcionó ninguna justificación para su acción el jueves.

En disidencia, Alito escribió: “Otorgaría la solicitud del Estado. Entre otras cosas, los tribunales federales no deben prohibir la aplicación de la ley en cuestión sin ninguna explicación”. Thomas se unió a la disidencia.

Al pedirle al tribunal superior que permita que la ley entre en vigencia mientras se desarrolla el caso, West Virginia dijo a los jueces: “Este caso implica una pregunta cargada de emociones y perspectivas diferentes. Esa es una razón más para deferir a los legisladores estatales la apelación pendiente. ... La decisión fue tomada por la Legislatura de Virginia Occidental. El final de este litigio confirmará que hizo uno válido”.

Pepper-Jackson se identifica en documentos judiciales por sus iniciales debido a las normas federales que prohíben identificar a menores. Pero Pepper-Jackson y su madre se han pronunciado repetidamente sobre el tema.