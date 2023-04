SpaceX se prepara para ensayo y vuelo de prueba del superpoderoso cohete Starship

SpaceX planea realizar la próxima semana el ensayo de lanzamiento de Starship, el cohete más poderoso jamás construido, y afrontar su primer vuelo de prueba una semana después, anunció la compañía aeroespacial estadounidense el jueves.

"Starship está completamente instalado en la Starbase," anunció SpaceX en una publicación en la red Twitter, en referencia a su base espacial privada.

"El equipo está trabajando con miras a un ensayo de lanzamiento la próxima semana, seguido de un primer vuelo integrado de prueba de Starship hacia una semana después, si el regulador aprueba", resaltó.

SpaceX necesitará el visto bueno de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) antes de que se le permita ejecutar el lanzamiento orbital de prueba.

La compañía realizó con éxito el encendido de los 33 motores Raptor en la primera etapa del propulsor de Starship en febrero.

La agencia espacial estadounidense NASA escogió la cápsula Starship para llevar a sus astronautas a la Luna como parte de la misión "Artemis III", con objetivo de cumplirse como mínimo para 2025.

En noviembre de 2024 la NASA llevará astronautas a la órbita lunar transportados en su propio cohete pesado SLS (Space Launch System), el cual fue desarrollado por más de una década.

Starship es más grande y más poderoso que el SLS. Genera 17 millones de libras de empuje, más del doble de los cohetes Saturno V usados para enviar a la luna a los astronautas de la misión Apolo.

SpaceX prevé eventualmente poner el Starship en órbita y reabastecerlo con otro artefacto Starship para que continúe el viaje hacia Marte o aún más allá.

Starship fully stacked at Starbase. Team is working towards a launch rehearsal next week followed by Starship’s first integrated flight test ~week later pending regulatory approval pic.twitter.com/9VbJLppswp