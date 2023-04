¿Qué está pasando con las marcas de verificación azules de Twitter?

AP

Elon Musk había prometido eliminar todas las marcas de verificación azules de Twitter que se otorgan a las estrellas de Hollywood, atletas profesionales, líderes empresariales, autores y periodistas a menos que comiencen a comprar una suscripción mensual al servicio de redes sociales.

El objetivo de Musk era impulsar la plataforma dependiente de la publicidad que compró por $ 44 mil millones el año pasado en un modelo de pago por jugar, y tal vez enemistarse con algunos enemigos y compañeros de élite en el proceso.

Pero la fecha límite del sábado pasó y los cheques azules todavía están allí, muchos con un nuevo descargo de responsabilidad que explica que podrían haber sido pagados o que podrían no haber sido pagados; nadie más que Twitter lo sabe realmente. La compañía no respondió a una solicitud para aclarar sus políticas cambiantes el lunes.

¿IMPORTA UN CHEQUE AZUL?

Matt Darling ha estado en Twitter durante aproximadamente 15 años y nunca se preocupó por no tener un cheque azul, aunque le encantaba cada vez que una cuenta verificada de "alguna importancia en el mundo real" comenzaba a seguirlo.

La gente en Twitter bromeará sobre los cheques azules como si fueran la aristocracia, pero no creo que nadie realmente pensara eso”, excepto Musk, dijo Darling.

Ahora, Darling finalmente recibió un cheque azul después de pagar $11 el mes pasado para probar algunas de las funciones que vienen con una suscripción a Twitter Blue. Pero al ver que se convertía más en una "letra escarlata" bajo Musk que en un símbolo de credibilidad, usó una técnica para borrar la marca azul de su perfil.

“Ahora es una señal de que eres una persona que no está haciendo buenos tuits, por lo que tienes que pagar por la participación”, dijo Darling, economista del Centro Niskanen de centro-derecha.

Musk ha dicho que a partir del 15 de abril, solo las cuentas verificadas aparecerán en el feed For You de Twitter que recomienda qué tweets ve la gente. Darling planea cancelar la suscripción: tuvo demasiados problemas técnicos y no está buscando más influencia en línea.

“No quiero que Twitter sea de pago por jugar. Quiero que sea un lugar donde las personas que escriben tweets interesantes obtengan el compromiso”, dijo.

MODELO HÍBRIDO

En lugar de quitar las marcas de verificación azules, el domingo Twitter comenzó a agregar un nuevo mensaje a los perfiles: "Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter azul o es una cuenta verificada heredada".

En otras palabras, la cantante Dionne Warwick y otros usuarios verificados de alto perfil todavía tienen sus cheques azules. Pero también lo hace cualquiera que pague entre $8 y $11 al mes por una suscripción a Twitter Blue, y no hay forma de notar la diferencia. (Warwick, por su parte, dejó en claro que no pagará un cheque azul porque ese dinero "se destinará a mis cafés con leche extra calientes").

Esa solución híbrida fue lo suficientemente buena para el actor de Star Trek, William Shatner, quien anteriormente se negó a registrarse para una suscripción, pero el domingo tuiteó a Musk: “Puedo vivir con esto. Este es un buen compromiso”. Pero no está claro si se trata de una medida temporal o permanente.

LA EXCEPCIÓN

Twitter sí se llevó al menos un cheque verificado durante el fin de semana: de la cuenta principal del New York Times . La cuenta, que tiene 55 millones de seguidores, había sido previamente marcada con un cheque dorado para organizaciones verificadas.

Pero un usuario le señaló a Musk durante el fin de semana que el periódico había dicho públicamente que no pagaría una tarifa mensual por el estado de la marca de verificación, por lo que Musk dijo que eliminaría la marca y también desacreditó los informes del periódico.