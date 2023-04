Una década sin la Dama de Hierro: Margaret Thatcher

Samuel Díaz / EFE

La líder del Partido Conservador, que se desempeñó como primera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990, falleció a los 87 años a causa de un derrame cerebral en el Hotel Ritz de Londres.

La Dama de Hierro, como la bautizó la prensa soviética por su férrea postura anticomunista, fue una vez la persona con más poder en Reino Unido, pero sus orígenes están un poco más lejos de la élite a la que luego perteneció. Margaret Hilda Roberts nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham, Inglaterra. La familia, de clase media y metodista, regentaba un negocio de ultramarinos sobre el que estaba el piso en el que la mandataria y su hermana se criaron.

Tal vez inspirada por su padre, que fue concejal y luego alcalde, Thatcher mostró interés por la política. En 1943 ingresó en Oxford para estudiar Química donde se convirtió en la presidenta de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford.

Tras su graduación, cuatro años después, trabajó como química investigadora mientras preparaba para el colegio de abogados en el tiempo que iba sacando. A mediados de los cincuenta dio el salto al derecho, especializándose en derecho tributario. Un año antes, en 1953, se convirtió en madre de gemelos junto a su marido, un hombre acaudalado llamado Denis Thatcher, con quien se había casado en 1951.

En 1950 se presentó como candidata conservadora al Parlamento sin éxito. Un año más tarde volvió a intentarlo, también sin el resultado esperado. Tuvieron que pasar ocho años para que Thatcher se sentase finalmente en la cámara, siendo elegida como miembro del parlamento en 1959.

“Creo que es más difícil. Ciertamente es más difícil para una mujer con una familia joven porque la gente dice ‘pero no puedes salir de tu casa’”, dijo la Dama de Hierro a un niño que le preguntó en una entrevista en televisión si era más difícil para una mujer dedicarse a la política. “Yo tuve suerte. Mi casa estaba en Londres, la circunscripción que represento está en el Greater London, así que cuando mis hijos tenían seis años pude pensar ‘bueno, intentaré llegar al Parlamento’. Y lo hice y con éxito. Pero siempre estaba en casa todas las noches”, aseguró.

CONSCIENTE DE SUS RESPONSABILIDADES

Durante los cuatro primeros años de la década de los setenta, Thatcher fue ministra de educación. Tras estos cuatro años en el poder, los Conservadores perdieron las elecciones y un año después, ella fue elegida líder del partido y los siguientes cuatro años estuvo al frente de la oposición. En 1979, los tories volvieron al poder de su mano. Thatcher saludaba desde la puerta del número diez de Downing Street como la primera ministra en Europa.

“Muy entusiasmada. Muy consciente de las responsabilidades”, dijo a un periodista de la BBC que le preguntó cómo se sentía. “Su Majestad, la reina, me ha pedido que forme una nueva administración y yo he aceptado. Es por supuesto el mayor honor que puede tener cualquier ciudadano en una democracia. Conozco de sobra las responsabilidades que me esperan al cruzar la puerta del número diez y me esforzaré incansablemente para satisfacer la confianza que el pueblo británico ha puesto en mí y las cosas en las que creo”.

Durante su primer mandato, Thatcher empujó una política económicasalvaje. Redujo la intervención del Estado en la economía, permitió la privatización de empresas y la venta de vivienda pública a los inquilinos, rebajó el tipo máximo del IRPF, subió el IVA y recortó el gasto en servicios públicos y sociales y cerró compañías deficitarias, entre otras medidas.

Al final de sus primeros cuatro años en el Gobierno, el desempleo en Reino Unido había doblado sus cifras. Sin embargo, y a pesar de la falta de popularidad de Thatcher, esta ganó sus segundas elecciones consecutivas en 1982, marcadas por el conflicto con Argentina por las Maldivas y los problemas internos del Partido Laborista.

Tras este segundo mandato, que duró de 1983 a 1987, Thatcher volvió a concurrir y ganar las elecciones. La introducción de un impuesto de capitación, conocido como poll tax, recibido con protestas en la calle, y su posición respecto a la integración europea abrieron un frente dentro del partido.

En noviembre de 1990, el exsecretario de Estado de Defensa Michael Haseltine le disputó el liderazgo del partido. Ella ganó, pero con un margen que requería una segunda votación. Ante el fuego amigo y la pérdida de apoyos, el 22 de ese mismo mes, tras once años en el poder, anunció su dimisión como líder de la formación y como primera ministra. En 1992 ingresó en la Cámara de los Lores como Baronesa Thatcher.