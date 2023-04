Manifestaciones del Día de la Visibilidad Transgénero se llevaron a cabo en medio de una reacción violenta

Wilson Ring / AP

Vermont, Estados Unidos

Miles de personas se manifestaron en todo el territorio estadounidense el viernes como parte del Día de la Visibilidad Transgénero en apoyo de los derechos de las personas transgénero y su resiliencia en medio de lo que muchos denunciaron como un entorno cada vez más hostil.

Los partidarios de los derechos de las personas transgénero se reunieron en las cámaras estatales de todo el país, en el Capitol Reflecting Pool en Washington, D.C. y en otros lugares para conmemorar un día de unidad proclamado por primera vez hace más de una década.

Cantando, “Estamos aquí, somos queer, ¡acostúmbrate!” muchos en la asamblea estatal en Montpelier, Vermont, se vistieron con banderas del orgullo o portaron carteles con mensajes como "yay gay" o "protege a los niños trans".

Jóvenes transgénero tan jóvenes como en edad de ir a la escuela secundaria se pararon frente a la multitud de Vermont y contaron sus luchas con su sexualidad en un momento en que muchas personas en todo el país se niegan a reconocerlos.

Charlie Draugh, un estudiante de último año de secundaria de 17 años de Chisago, Minnesota, que asiste a un internado en Vermont, dijo que estaba enojado porque los grupos están tratando de controlar su vida y convertirlo en un peón político.

“Mi vida no es su debate”, dijo Draugh. “No es un tema político. No estoy lastimando a nadie y ciertamente no me estoy lastimando a mí mismo”.

Las manifestaciones se produjeron cuando los legisladores republicanos de los EE. UU. han perseguido cientos de propuestas este año para hacer retroceder los derechos LGBTQ+, en particular los de los residentes transgénero, incluida la prohibición de que las niñas transgénero participen en los deportes de niñas, evitando que las personas transgénero usen los baños de acuerdo con sus identidades de género y exigir a las escuelas que nombren sin nombre a los estudiantes transgénero, exigiendo que sean identificados por los nombres que les dieron al nacer.

“No somos una idea nueva. No somos un grupo nuevo”, dijo Penélope Torres, quien viajó de Chicago a Washington, D.C., donde más de 1,000 personas marcharon desde Union Station hasta el espejo de agua. “Siempre hemos estado aquí, siempre hemos sido parte de las comunidades y es hora de comenzar a reconocer eso y brindarnos la misma protección”.

Al menos 11 estados han promulgado leyes que restringen o prohíben el cuidado de afirmación de género para menores: Alabama, Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Utah, Dakota del Sur y Virginia Occidental. Los jueces federales han bloqueado la aplicación de las leyes en Alabama y Arkansas, y casi dos docenas de estados están considerando proyectos de ley este año para restringir o prohibir la atención.

El viernes, el presidente Joe Biden emitió una declaración en apoyo del Día de la Visibilidad Transgénero. El presidente dijo que los estadounidenses transgénero merecen estar seguros y apoyados en todas las comunidades. Denunció lo que llamó cientos de leyes estatales odiosas y extremas que tienen como objetivo a los niños transgénero y sus familias.

“Déjenme ser claro: estos ataques son antiestadounidenses y deben terminar”, decía la declaración de Biden. “El acoso, la discriminación y los ataques políticos que enfrentan los niños trans han exacerbado nuestra crisis nacional de salud mental”.

Dana Kaplan, directora ejecutiva de Outright Vermont, que ayudó a patrocinar el evento del viernes en Vermont Statehouse, dijo que el nivel de odio dirigido a los jóvenes transgénero no tiene precedentes.

"Hay más de 450 proyectos de ley en este momento que se dirigen específicamente a la comunidad LGBTQ y tratan de despojar a los niños trans de su derecho a existir, cuando se trata de eso, sus derechos a practicar deportes, su derecho a la atención médica que afirma el género", Kaplan dicho. "Estos son una especie de pilares básicos de lo que todos necesitamos para poder vivir nuestras vidas y, para los jóvenes trans, tienen que asumir mucho más de lo que cualquier joven debería".

El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero fue creado en 2010 por un defensor que denunció que la mayoría de la cobertura de los medios se centraba en la violencia contra las personas transgénero en lugar de las contribuciones positivas a la sociedad realizadas por las personas transgénero, según el grupo de defensa GLAAD. Los defensores dicen que es importante mejorar la visibilidad transgénero porque muchos votantes y legisladores toman medidas que impactan la vida de las personas transgénero sin conocer a una persona transgénero.

Aspen Overy, de 19 años, de Burlington, quien se declaró transgénero hace un par de años, dijo que asistieron al mitin de Montpelier para mostrar su apoyo a otras personas trans.

“Creo que existe este mito de Vermont como este pequeño estado encantador y perfecto”, dijo Overy. “Pero como muchos de los niños trans dijeron hoy… esos niños todavía enfrentan con frecuencia tanto odio y discriminación por ser, por vivir sus vidas y eso no está bien”.

Overy, un estudiante de la Universidad de Vermont, dijo que esperaba que la manifestación facilitara el apoyo mutuo y la construcción de una comunidad entre las personas transgénero en Vermont.

“Además, creo que también brinda un lugar para que estas personas se sientan vistas, lo cual es tan esencial, y se sientan bienvenidos”, dijo Overy.