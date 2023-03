Agencias EE.UU. no entran en México sin conocimiento de autoridades del país

EFE

Ciudad de México

Los agentes de las agencias de Estados Unidos no pueden introducirse en México sin el conocimiento del Gobierno de México, dijo este lunes el presidente de mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Que no puedan introducirse en nuestro territorio sin que nosotros sepamos, como pasaba anteriormente, entraban sin pedir permiso, se metían hasta la cocina e incluso daban ordenes y dirigían operaciones. Eso ya no se permite", comentó el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que, durante la reunión el domingo con 12 legisladores y otros representantes del Gobierno estadounidense en el Palacio Nacional, se habló de seguridad y también sobre fentanilo, tema sobre el cual se produjo una polémica en las últimas semanas, ante la presencia en México de esta droga que ha matado a más de 80.000 personas en Estados Unidos el año pasado.

A raíz de esto, legisladores estadounidenses dijeron que presentarían una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de su país intervinieran pero finalmente no lo hicieron. "Quedó claro que eso no lo aceptanos", sentenció López Obrador, aunque, dijo, ese tema no se trató el domingo.

Sobre este tema, el mandatario aclaró -después de distintos posicionamientos- que en México no se produce fentanilo, sino que se introduce de Asia y llega al país, pero también llega "de manera directa" a Estados Unidos.

"De manera muy irresponsable culpan a México", estableció, y dijo que en el país ha habido una incautación de seis toneladas de fentanilo.

Esto a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en varias ocasionas haber desmantelado laboratorios en el norte del país.

Estas declaraciones abonan al debate entre los gobiernos de Estados Unidos y México con respecto al combate al fentanilo, pues ambos han asegurado que faltan acciones para enfrentar esta problemática y se han acusado mutuamente de no atender la situación debidamente.

La polémica se ha agudizado tras el secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros (Tamaulipas), de los que dos fueron asesinados, y la consecuente propuesta del partido republicano de Estados Unidos de designar a los carteles como terroristas para que su Ejército pueda combatirlos, a lo que México se opuso.

López Obrador ha negado en distintas ocasiones que en México se produzca fentanilo, aunque el pasado jueves afirmó que “sí hay producción” de esta sustancia en el país, aunque la materia prima proviene de Asia.