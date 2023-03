El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU pide que no haya protestas ante el posible arresto de Trump

EUROPA PRESS

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, ha pedido este domingo que no haya protestas ante el posible arresto del exmandatario Donald Trump, después de que este último alentase a sus simpatizantes a manifestarse.

"No creo que la gente deba protestar por esto, no. Y creo que el presidente Trump, si hablas con él, tampoco cree eso (...) Si fuera así, queremos calma ahí fuera", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

"(Trump) no está hablando de una manera dañina. Nadie debe hacer daño a los demás. Y por eso hay que hacer que la ley sea realmente igualitaria, porque si así fuera, no pasaría nada", ha afirmado el presidente de la Cámara Baja, según ha recogido 'The Hill'.

McCarthy ha tratado de sofocar así el llamamiento a las protestas de Trump, que este sábado instó a sus simpatizantes a protestar, ya que aseguró que será arrestado este martes en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

"¡Protesta, recupera nuestra nación!", exclamó Trump a través de un mensaje en su red social, Truth Social, publicación que ha generado preocupaciones sobre la posible violencia que se puede generar, tal y como ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando sus simpatizantes asaltaron el Capitolio estadounidense después de que el exdirigente del país alentara a las protestas.

No obstante, McCarthy, durante la misma rueda de prensa, ha defendido a Trump, desestimando esta investigación, que considera que está motivada políticamente. "Abogado tras abogado le dirán que este es el caso más débil que existe, tratando de convertir un delito menor en un delito grave", ha zanjado.