Matriz de Silicon Valley Bank busca protección por bancarrota

AP

Redacción internacional

La empresa matriz de Silicon Valley Bank, incautada la semana pasada por los EE. UU., está solicitando la protección por bancarrota del Capítulo 11.

SVB Financial Group, junto con su CEO y su director financiero, fueron objeto de una demanda colectiva esta semana que afirma que la compañía no reveló los riesgos que los futuros aumentos de las tasas de interés tendrían en su negocio.

SVB Financial Group ya no está afiliado a Silicon Valley Bank después de su incautación por parte de Federal Deposit Insurance Corp. Su colapso fue la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de EE. UU. después de la desaparición de Washington Mutual en 2008.

El sucesor del banco, Silicon Valley Bridge Bank, está bajo la jurisdicción de la FDIC y no está incluido en la presentación del Capítulo 11.

“El proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities”, dijo William Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group, en un comunicado el viernes. .

La casa de bolsa regulada SVB Securities y los fondos de capital de riesgo y la plataforma de fondos de crédito privados SVB Capital y sus entidades asociadas generales no están incluidas en la presentación del Capítulo 11 y continúan operando normalmente.

La deuda financiada de SVB Financial Group es de aproximadamente $ 3.3 mil millones en monto de capital agregado de notas no garantizadas. No existe reclamación contra SVB Capital o SVB Securities. SVB Financial Group también tiene $ 3.7 mil millones de capital preferente en circulación.

SVB Financial Group cree que tiene aproximadamente $ 2.2 mil millones de liquidez. La compañía con sede en Santa Clara, California, dijo que también tiene otras valiosas cuentas de valores de inversión y otros activos para los que está explorando opciones estratégicas.

El cierre de Silicon Valley Bank el viernes pasado y de Signature Bank, con sede en Nueva York , dos días después ha revivido malos recuerdos de la crisis financiera que sumió a Estados Unidos en la Gran Recesión de 2007-2009.

Durante el fin de semana, el gobierno federal , decidido a restaurar la confianza pública en el sistema bancario, tomó medidas para proteger todos los depósitos de los bancos, incluso aquellos que excedían el límite de $250,000 de la FDIC por cuenta individual.