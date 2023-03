San Francisco planea indemnizar a personas negras

San Francisco, Estados Unidos

Un controvertido proyecto que incluye un pago de 5 millones de dólares a cada persona negra que cumpla los requisitos haría de San Francisco la primera gran ciudad estadounidense en financiar las indemnizaciones, aunque enfrenta grandes obstáculos financieros y violentas críticas de la derecha.

En la reunión del martes de la Junta de Supervisores (legislativo municipal) habrá una presentación de la Comisión Asesora Afroestadounidense sobre Indemnizaciones, que dio a conocer su borrador de informe en diciembre. El pago de 5 millones de dólares por persona es una de un centenar de recomendaciones, que incluyen subsidios para la compra y mantenimiento de viviendas, así como exenciones impositivas para negocios propiedad de personas negras.

Los supervisores pueden aprobar o modificar todas, algunas o ninguna de las recomendaciones. Varios miembros de la junta han expresado inquietudes sobre lo que significarían esos pagos para el presupuesto municipal, que ya enfrenta un déficit.

La población negra de San Francisco es de unos 50.000 habitantes, pero no está claro cuántos cumplirían los requisitos. Las recomendaciones exponen algunos criterios, tales como haber vivido en la ciudad durante cierto período y ser descendiente de alguien encarcelado durante la guerra contra la droga.

Los detractores dicen que no tiene sentido pagar indemnizaciones en una ciudad y un estado que jamás esclavizaron a los negros. Los adversarios de las indemnizaciones dicen que contribuyentes que no fueron dueños de esclavos no deberían pagar a personas que no estaban esclavizadas.

Eric McDonnell, presidente de la Comisión Asesora Afroestadounidense sobre Indemnizaciones, dijo que se siente decepcionado por personas que no comprenden el legado de la esclavitud y cómo el racismo estructural repercute hoy en las instituciones.

“Todavía existe una visión de que, francamente, la gente negra no merece esto”, dijo. “La cifra misma, de 5 millones de dólares, en realidad es baja si se tienen en cuenta los daños causados”. San Francisco sería la primera gran ciudad de Estados Unidos que paga indemnizaciones a los afroestadounidenses a medida que la idea de compensar la esclavitud gana terreno en ciudades y universidades. La ciudad podría adelantarse en ello al estado de California, que en 2020 fue el primer estado que creó una comisión de indemnizaciones. La idea aún no ha sido tomada en el ámbito federal.

La población negra constituía más del 13% de la de San Francisco, pero medio siglo después, se ha reducido a menos del 6%, y más del 38% de los sin techo. El distrito Fillmore era un barrio floreciente de clubes nocturnos y comercios de propiedad de negros hasta que el desarrollo de la zona por el gobierno expulsó a los residentes.