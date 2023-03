Rusia lanza 81 misiles y ocho drones explosivos a las principales ciudades ucranianas

AP

Ucrania

Rusia desató “un ataque masivo con cohetes” que golpeó infraestructura crítica y edificios residenciales en 10 regiones de Ucrania, dijo el presidente del país el jueves, y las autoridades reportaron al menos seis muertes en el mayor ataque nocturno de este tipo en tres semanas. .

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que el aluvión que se produjo mientras muchas personas dormían y cortaban el suministro eléctrico en ciudades de todo el país fue un intento de Moscú de “intimidar a los ucranianos nuevamente”.

“Los ocupantes solo pueden aterrorizar a los civiles. Eso es todo lo que pueden hacer”, dijo Zelenskyy en un comunicado en línea.

La guerra se ha convertido en gran medida en un punto muerto en el campo de batalla durante el invierno. Las fuerzas del Kremlin comenzaron a atacar el suministro de energía de Ucrania en octubre pasado en un aparente intento de desmoralizar a la población civil y obligar a Kiev a negociar la paz en los términos de Moscú. Posteriormente, los ataques se volvieron menos frecuentes, y los analistas especularon que Rusia podría haberse quedado sin municiones. El último gran bombardeo tuvo lugar el 16 de febrero.

En general, Rusia lanzó el jueves 81 misiles y ocho drones Shahed explosivos, según el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi. Treinta y cuatro misiles de crucero fueron interceptados, al igual que cuatro drones, dijo.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que los ataques fueron en represalia por una supuesta incursión en la región de Bryansk, en el oeste de Rusia, una semana antes por lo que Moscú afirmó que eran saboteadores ucranianos. Ucrania negó la afirmación y advirtió que Moscú podría usar las acusaciones para justificar la intensificación de sus propios ataques.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que la “represalia masiva” del jueves golpeó objetivos militares e industriales en Ucrania “así como las instalaciones de energía que los abastecen”.

El operador privado de electricidad DTEK informó que tres de sus centrales eléctricas habían sido atacadas, causando graves daños y provocando cortes de energía de emergencia preventivos en las regiones de Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk y Odesa.

Las huelgas dejaron a casi la mitad de los consumidores en Kiev sin calefacción, con temperaturas de alrededor de 9 C (48 F). Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, se quedó sin agua corriente, calefacción, tranvías y trolebuses después de que 15 misiles impactaran en la región, dijo el alcalde Ihor Terekhov a la emisora pública ucraniana.

Alrededor de 150.000 hogares se quedaron sin electricidad en la región noroccidental de Zhytomyr en Ucrania. En el puerto sur de Odesa, se produjeron apagones de emergencia debido a líneas eléctricas dañadas.

En el sur de Ucrania, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, que está ocupada por las fuerzas rusas, perdió energía como resultado de los ataques con misiles, según el operador estatal nuclear Energoatom.

Es la sexta vez que la planta nuclear más grande de Europa se encuentra en estado de apagón desde que Rusia la tomó hace meses, lo que la obligó a depender de generadores diésel que pueden hacer funcionar la estación durante 10 días. Las plantas nucleares necesitan energía constante para hacer funcionar los sistemas de enfriamiento y evitar una fusión, y persisten los temores sobre la posibilidad de una catástrofe en Zaporizhzhia.

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU expresó su alarma por el último apagón y dijo que estaba "asombrado por la complacencia" de los miembros de la organización que dirige, la Agencia Internacional de Energía Atómica.

“¿Qué estamos haciendo para evitar que esto suceda? Somos el OIEA, estamos destinados a preocuparnos por la seguridad nuclear”, dijo el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, a su junta directiva en una reunión el jueves, según un comunicado del OIEA.

“Cada vez que tiramos un dado”, dijo. “Y si permitimos que esto continúe una y otra vez, algún día nuestra suerte se acabará”.

La agencia ha colocado equipos de expertos en las cuatro centrales nucleares de Ucrania para reducir el riesgo de accidentes graves.

El suministro de energía a la planta se puede restablecer “dentro de uno o dos días”, dijo Leonid Oleinyk, secretario de prensa de Energoatom, a The Associated Press por teléfono. Dijo que las reparaciones de emergencia ya han comenzado.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante la noche en Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde ocurrieron explosiones en dos áreas occidentales de la ciudad. Los sistemas de defensa se activaron en todo el país.

Viktor Bukhta, un residente de 57 años del distrito Sviatoshynski de Kiev, donde las autoridades dijeron que tres personas resultaron heridas y las ventanas de los apartamentos se rompieron, dijo que un misil cayó cerca alrededor de las 6:45 am (04:45 GMT).

“Fuimos al patio. Las personas resultaron heridas, ayudaron, se entregaron botiquines de primeros auxilios desde los autos”, dijo a The Associated Press. “Entonces los autos se incendiaron. Tratamos de extinguirlos con extintores de automóviles. Y me quemé un poco”.

El portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yurii Ihnat, dijo que no podía recordar tal ataque, con Moscú lanzando una amplia variedad de misiles, incluidos seis misiles de crucero hipersónicos Kinzhal.

El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, fue mordaz sobre el ataque y tuiteó: “No hay objetivo militar, solo barbarie rusa”.

La administración de la ciudad de Kiev dijo que la capital fue atacada con misiles y drones explosivos. Muchos fueron interceptados, pero su infraestructura energética se vio afectada.

Se podía ver humo saliendo de una instalación en el distrito Holosiivskyi de Kiev y la policía había acordonado todos los caminos que conducían a ella.

La alarma en Kiev se levantó poco antes de las 8 a.m. (0600 GMT), y las sirenas antiaéreas se silenciaron después de unas siete horas.

Tres hombres y dos mujeres murieron en la región de Lviv después de que un misil impactara en una zona residencial, dijo el gobernador de Lviv, Maksym Kozytskyi. Tres edificios fueron destruidos por el fuego y los rescatistas buscaban entre los escombros más posibles víctimas, dijo.

Una sexta persona murió y otras dos resultaron heridas en múltiples ataques en la región de Dnipropetrovsk que atacaron su infraestructura energética e instalaciones industriales, dijo el gobernador Serhii Lysak.

Aparte de la lluvia de misiles, los bombardeos rusos mataron a otros seis civiles entre el miércoles y el jueves, dijeron funcionarios ucranianos, incluidas tres personas en una parada de autobús en Kherson.

En el sur, el gobernador de Odesa, Maksym Marchenko, dijo que los misiles alcanzaron edificios residenciales y varias líneas eléctricas resultaron dañadas en los ataques en su región. Dijo que seis misiles y un dron fueron derribados.

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, condenó los ataques con misiles como “otro ataque bárbaro masivo a la infraestructura energética de Ucrania”, y dijo en una publicación de Facebook que las instalaciones en las regiones de Kyiv, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhzhia, Odesa, Dnipropetrovsk y Zhytomyr habían sido atacadas.

Los Ferrocarriles de Ucrania informaron cortes de energía en ciertas áreas, con 15 trenes retrasados.