Bukele responde a EEUU: "El Gobierno de los Estados Unidos está metiendo a inocentes comprobados en la cárcel"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó este martes un mensaje en Twitter en el que señaló, sin detalles, que el Gobierno de Estados Unidos mete a la cárcel a "inocentes comprobados".

"El Gobierno de los Estados Unidos está metiendo a INOCENTES COMPROBADOS en la cárcel y, al mismo tiempo, está preocupado de que nosotros metamos a CRIMINALES COMPROBADOS en la cárcel", escribió el mandatario salvadoreño en un mensaje en inglés.

Recientemente, Estados Unidos señaló que el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tiene la "responsabilidad" de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.

Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por EFE sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados 2.000 supuestos pandilleros el pasado viernes.

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 65.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de losDerechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorialla caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.

The United States Government is putting PROVEN INNOCENTS in jail and is, at the same time, concerned about us putting PROVEN CRIMINALS in jail ???????