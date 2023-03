Muere a los 65 años Georgina Beyer, la primera diputada trans del mundo

EFE

Sídney, Australia

La neozelandesa Georgina Beyer, la primera parlamentaria transexual reconocida en el mundo, falleció este lunes en un hospital debido a problemas de salud, informaron el Parlamento de Wellington y fuentes cercanas a la diputada.

Beyer, de 65 años y que fue también pionera al convertirse en alcaldesa en 1995, sufría problemas de riñón desde hacía años, aunque no se han especificado las causas del fallecimiento en el hospital Mary Potter en Wellington.

"Hoy lamentamos la muerte de Georgina Beyer, la primera parlamentaria abiertamente transgénero. Georgina ha dejado una profunda huella en el Parlamento y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos", dice un mensaje del Parlamento neozelandés en Twitter.

Un amigo de la familia, Scotty Kennedy, explicó en Facebook que Beyer murió rodeada de sus amigos y familiares y que, a petición de la fallecida, no se celebrará un funeral pero sí una ceremonia en su memoria más adelante.

Según la emisora Radio New Zeland, la exparlamentaria padecía una enfermedad crónica de riñón desde 2013 y recibía diálisis diarias desde entonces.

Beyer, de ascendencia europea y maorí, se sometió a una operación de cambio de sexo en 1984 y trabajó como presentadora, artista "drag queen" y trabajadora del sexo antes de ganar las elecciones a la alcaldía de Carterton, una localidad en el norte de Nueva Zelanda, en 1995 y ser reelegida en 1998.

Dimitió como alcaldesa para presentarse como candidata por el Partido Laborista al Parlamento en las elecciones de 1999 y consiguió un escaño, que renovó en 2002 y 2005.

En su primer discurso de inauguración, Beyer destacó el momento histórico al convertirse en la primera parlamentaria trans.

"Soy la primera transexual que toma posesión de su escaño en el Parlamento de Nueva Zelanda. Esto no solo es algo pionero en Nueva Zelanda, señoras y señores, sino también en el mundo. Esto es un momento histórico", dijo en la Cámara neozelandesa.

La política y activista, que contó su vida en el libro "Change for the Better" (1999), ha recibido mensajes de duelo de numerosas personalidades de su país, incluido el primer ministro, Chris Hipkins, quien destacó su huella en el Parlamento, "que facilitó el camino a otros".

El parlamentario neozelandés Shanan Halbert expresó su pésame en nombre del comité parlamentario laborista Arcoíris, relacionado con los asuntos LGTBI.

"Ella fue pionera en la comunidad arcoíris dando su voz y liderazgo a nuestra comunidad al convertirse en la primera parlamentaria abiertamente transgénero. Fue una campeona de los derechos humanos y la identidad de género", indicó Halbert.

"Se la echará mucho de menos, no sólo en la comunidad arcoíris, sino en toda Nueva Zelanda", apuntó.