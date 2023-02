¿Por qué los globos están ahora en el ojo público y en la mira militar?

AP

Washington

Un globo gigante chino, volando por todo Estados Unidos y llamando la atención de un público nacional y mundial alarmado, ha cambiado la conciencia de los estadounidenses sobre todo lo que flota en el aire y cómo los oficiales de defensa lo observan y responden.

El presidente Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos está actualizando sus pautas para monitorear y reaccionar ante objetos aéreos desconocidos. Eso fue después de que el descubrimiento de un presunto globo espía chino que transitaba por el país desencadenara un drama de alto riesgo, incluidos los derribos estadounidenses de ese globo y tres más pequeños días después.

Biden dijo que los funcionarios sospechan que los tres globos posteriores eran ordinarios. Eso podría significar los que se utilizan con fines de investigación, meteorológicos, recreativos o comerciales. Las autoridades no han podido recuperar ninguno de los restos de esos tres globos, y el viernes por la noche el ejército estadounidense anunció que había terminado la búsqueda de los objetos que fueron derribados cerca de Deadhorse, Alaska, y sobre el lago Huron el 10 y 12 de febrero.

En total, los episodios abrieron los ojos del público a dos realidades.

Uno: China está operando un programa de vigilancia aérea vinculado al ejército que se ha dirigido a más de 40 países, según la administración Biden. China lo niega.

Dos: también hay un montón de basura flotando allí arriba.

Una mirada a por qué hay tantos globos allá arriba, lanzados con fines bélicos, meteorológicos, científicos, comerciales o simplemente para divertirse; por qué están llamando la atención ahora; y cómo es probable que EE. UU. vigile y responda a los objetos voladores de movimiento lento en el futuro.

¿QUÉ HACEN TODOS ESOS GLOBOS ARRIBA?

Algunos están ahí para espiar o pelear. Los seres humanos han enganchado bombas a los globos desde al menos la década de 1840, cuando los vientos hicieron volar algunas de las bombas transportadas por globos lanzadas contra Venecia en los lanzadores austriacos. En la Guerra Civil de EE. UU., los soldados de la Unión y la Confederación flotaron sobre las líneas del frente en globos para evaluar las posiciones enemigas y dirigir el fuego.

Y cuando se trata de usos en tiempos de paz, el bajo costo de los globos los convierte en una plataforma aérea favorita para todo tipo de usos, serios y ociosos. Eso incluye todo hasta “fraternidades universitarias sin nada mejor que hacer y $10,000”, bromeó el representante Jim Himes de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara.

El papel de Himes en el comité lo involucró en una revisión militar y de inteligencia ordenada por el Congreso de los avistamientos más creíbles de fenómenos aéreos no identificados u ovnis. Esa revisión también hizo que él y otros legisladores se dieran cuenta de "cuántas cosas hay flotando, en particular globos", dijo Himes.

Para el Servicio Meteorológico Nacional, los globos son el principal medio de pronóstico sobre el suelo. Los meteorólogos lanzan globos dos veces al día desde casi 900 lugares en todo el mundo, incluidos casi 100 en los Estados Unidos.

Los globos de gran altitud también ayudan a los científicos a observar el espacio desde cerca de los bordes de la atmósfera terrestre. La NASA tiene una oficina nacional del programa de globos, que ayuda a coordinar lanzamientos desde el este de Texas y otros sitios para universidades, grupos extranjeros y otros programas de investigación. Las clases de ciencias de la escuela lanzan globos, los observadores de vida silvestre lanzan globos.

Los intereses comerciales también envían globos, como el esfuerzo de Google para brindar servicio de Internet a través de globos gigantes.

Y $12 les da a los globos aficionados, que usan globos para radioaficionados o simplemente por el placer de lanzar y rastrear, globos capaces de elevarse hasta 40,000 pies y más.

Eso es más o menos la altitud a la que el ejército estadounidense dice que estaban los tres globos más pequeños cuando los misiles estadounidenses terminaron sus vuelos.

La mayoría de los pilotos probablemente ni siquiera se darían cuenta de una colisión con un globo de este tipo, dijo Ron Meadows, quien produce globos, con transmisores del tamaño de un palito de helado, para que las escuelas secundarias y universidades los usen para la educación científica.

Todo lo que “hace es informar su ubicación y velocidad”, dijo Meadows. “No es una amenaza para nadie”.

Entre los aficionados a los globos aerostáticos, hay sospechas de que un globo declarado desaparecido por la Brigada de Tapas de Botellas del Norte de Illinois fue uno de los derribados, como informó por primera vez la publicación Aviation Week Network. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el viernes que la administración no pudo confirmar esos informes.

Y no se trata solo de los techos de Mylar, papel de aluminio y plástico de los Estados Unidos. Los patrones de viento conocidos como los vientos del oeste barren cosas en el aire que van desde el hollín del tubo de escape de Beijing y los trozos carbonizados de los incendios forestales de Siberia que se balancean sobre el Ártico y hacia los Estados Unidos. China dice que su gran globo era uno meteorológico y de investigación que fue recogido por los Westerlies. Estados Unidos dice que el globo era al menos parcialmente maniobrable.

¿POR QUÉ RECIÉN AHORA MIRAMOS TODOS ESTOS GLOBOS?

Respuesta corta: porque ahora mismo los estamos buscando.

El ascenso de los globos a la prominencia mundial recibió un impulso a partir de los últimos años. El Congreso ordenó al Director de Inteligencia Nacional que reúna todo lo que el gobierno ha aprendido sobre fenómenos aéreos no identificados. Eso incluyó la creación de un grupo de trabajo UAP del Departamento de Defensa.

El año pasado, en la primera audiencia del Congreso sobre objetos aéreos no identificados en medio siglo, Scott W. Bray, subdirector de inteligencia naval, dijo a los legisladores que mejoraron los sensores, aumentaron los drones y otros sistemas aéreos no tripulados no militares, y sí, el "desorden aéreo", incluidos los globos aleatorios, hacía que las personas notaran más objetos en el aire no identificados.

Esa conciencia se aceleró este mes, después de que el ejército de los EE. UU. y luego el público de los EE. UU. vieran el globo chino flotando desde el Alto Norte. Si bien EE. UU. dice que globos chinos anteriores han ingresado a territorio estadounidense, este fue el primero de ellos en cruzar lentamente los Estados Unidos a la vista del público.

Ese globo, y la creciente conciencia oficial de una campaña de vigilancia de globos vinculada al ejército chino que se había dirigido a docenas de países, llevó a los funcionarios de EE. como veloces.

MISILES SIDEWINDER: ¿UNA ESTRATEGIA DE GLOBO A LARGO PLAZO?

Después del gran globo chino, se espera que los funcionarios de defensa de EE. UU. mantengan un monitoreo más amplio para que los globos permanezcan en el radar, pero ajusten la respuesta.

La orden de Biden a la Fuerza Aérea de derribar los tres objetos aéreos más pequeños con misiles Sidewinder lo dejó esquivando las acusaciones republicanas de que era demasiado fácil de disparar. Biden dice que los cuatro derribos estaban justificados porque los globos podrían haber representado un peligro para los aviones civiles. Los globos de pasatiempo con cargas útiles de solo unas pocas libras no están cubiertos por muchas reglas del espacio aéreo de la FAA.

Biden dice que Estados Unidos está desarrollando “reglas más estrictas” para rastrear, monitorear y potencialmente derribar objetos aéreos desconocidos.

Le ordenó al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan que dirigiera un equipo interinstitucional para revisar los procedimientos.