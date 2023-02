El gran jurado de la investigación electoral de Trump cree que algunos testigos mintieron

AP

Atlanta, Estados Unidos

Un gran jurado especial que investiga los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump y sus aliados para revocar su derrota en las elecciones de 2020 en Georgia dice que cree que “uno o más testigos” cometieron perjurio e instó a los fiscales locales a presentar cargos .

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, debe “buscar acusaciones apropiadas para tales delitos cuando la evidencia sea convincente”, según partes del informe final del gran jurado especial que se publicaron el jueves.

Las secciones que se hicieron públicas guardan silencio sobre los detalles clave, incluido quién cree el panel que cometió perjurio y qué otros cargos específicos se deben perseguir. Pero es la primera vez que se hacen públicas las recomendaciones del gran jurado por cargos penales relacionados con el caso. Y es un recordatorio de los crecientes desafíos legales que enfrenta el expresidente a medida que aumenta su tercera candidatura a la Casa Blanca en medio de múltiples investigaciones legales.

Trump también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por tener documentos clasificados en su propiedad de Florida.

El expresidente nunca testificó ante el gran jurado especial, lo que significa que no se encuentra entre los que podrían haber cometido perjurio. Pero el informe no excluye la posibilidad de otros cargos, y el caso aún plantea desafíos particulares para Trump, en parte porque sus acciones en Georgia fueron muy públicas.

Trump y sus aliados hicieron afirmaciones no probadas de fraude electoral generalizado y reprendieron al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y al gobernador Brian Kemp por no actuar para revertir su estrecha derrota ante el presidente Joe Biden en el estado.

Willis ha dicho desde el comienzo de la investigación hace dos años que estaba interesada en una llamada telefónica del 2 de enero de 2021 en la que Trump le sugirió a Raffensperger que podía “encontrar” los votos necesarios para anular su derrota en el estado.

“Todo lo que quiero hacer es esto: solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos”, dijo Trump durante esa llamada. “Porque ganamos el estado”.

Trump ha dicho repetidamente que su llamada con Raffensperger fue “perfecta”, y el mes pasado le dijo a The Associated Press que se sentía “muy seguro” de que no sería acusado. En una declaración el jueves, continuó afirmando que no hizo “absolutamente nada malo”.

Los funcionarios estatales y federales, incluido el fiscal general de Trump, han dicho constantemente que las elecciones fueron seguras y que no hubo evidencia de un fraude significativo. Después de escuchar “extensos testimonios sobre el tema”, el gran jurado especial acordó por unanimidad que no hubo fraude generalizado en las elecciones de Georgia.

El gran jurado especial, que fue solicitado por Willis para ayudar en su investigación, se sentó en mayo y presentó su informe al juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, el 15 de diciembre. El panel no tiene el poder de emitir acusaciones. En cambio, su informe contiene recomendaciones para Willis, quien finalmente decidirá si buscar una o más acusaciones de un gran jurado regular.

En el transcurso de aproximadamente siete meses, los miembros del gran jurado especial escucharon a 75 testigos, entre ellos aliados de Trump, incluido el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani , y el senador estadounidense Lindsey Graham de Carolina del Sur. Altos funcionarios de Georgia, como Raffensperger y Kemp, también comparecieron ante el panel.