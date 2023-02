Reportan varios heridos en tiroteo de universidad de Estados Unidos

La Policía de la Universidad Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés) informó este lunes que varias personas resultaron heridas por un tiroteo ocurrido en el campus de la referida institución.

Asimismo, exhortaron a todos residentes de la zona y a los estudiantes que se encuentran dentro de la universidad a mantenerse refugiados, puesto que trabajan en capturar al sospechoso, que según informes se encuentra trasladándose a pie.

“Se cree que el sospechoso va a pie en estos momentos. Los miembros de la comunidad dentro y fuera del campus deben continuar refugiándose. La policía sigue respondiendo”, leía parte de un tuit publicado por la Policía de MSU.

UPDATE: The suspect is believed to be on foot right now. Community members on and off campus should continue to shelter in place. Police are continuing to respond. pic.twitter.com/FIUligmEBC